Com Amarok renovada, quais são os preços das picapes em 2024? Picapes médias tem inúmeras versões e preços: listamos aqui as principais concorrentes do segmento



O mercado de picapes já representa 25% das vendas no mercado brasileiro. E boa parte deste montante é composta por clientes que adquirem picapes médias com estrutura de chassi motor turbodiesel. Neste universo, a Toyota Hilux é líder de segmento, enquanto a Ford, com a Ranger, acelerou nas vendas e, junto com a Chevrolet S10, revezam a segunda posição.

Mas na hora de comprar uma picape o cliente pode ficar um pouco perdido em relação aos preços e versões dos principais utilitários do mercado. Por isso, o R7-Autos Carros preparou um guia rápido de picapes com preços de cada uma delas.

O segmento de picapes médias no Brasil está atualizado em 2024, com seis modelos em destaque e a Toyota Hilux liderando as vendas.

Abaixo estão os principais modelos, suas versões, preços e especificações de motorização para facilitar a escolha daqueles que estão no mercado em busca de uma nova picape.

‌



1. Toyota Hilux

A picape líder em vendas recebeu algumas mudanças pontuais há pouco mais de um ano. Sua grande virtude é a mecânica, que embora seja a mesma a vários anos tem a fama de inquebrável e foi a precursora em oferecer cinco anos de garantia.

- Vendas em 2024: 27.044 unidades

‌



- Motorização: 2.8 litros turbodiesel, 204 cv, 50,9 kgfm de torque

- Transmissão: Manual ou automática de seis marchas

‌



Versões e Preços:

- STD Power Pack MT: R$ 243.790

- STD Power Pack AT: R$ 251.390

- SR: R$ 277.890

- SRV: R$ 290.190

- SRX Plus: R$ 333.290

- GR-S: R$ 371.390

2. Ford Ranger

A Ford Ranger é a vice-líder em vendas e tem pouco mais de um ano com sua nova geração. O motor V6 de 270cv é um dos mais potentes da categoria e a Ranger também é uma das mais equipadas, trazendo equipamentos como controle de cruzeiro adaptativo, alerta e frenagem autônoma, entre outros itens que ainda não são comuns nas picapes.

- Vendas em 2024: 15.450 unidades

- Motorização

- 2.0 litros diesel, 170 cv, 405 Nm de torque

- 3.0 litros V6 diesel, 250 cv, 600 Nm de torque

- Raptor: 3.0 V6 bi-turbo, 397 cv, 583 Nm de torque

- Transmissão: Manual de seis marchas, automática de seis marchas, automática de 10 marchas (Raptor)

Versões e Preços:

- XL 2.0 Diesel 4x4 MT: R$ 244.990

- XLS 2.0 Diesel 4x4 AT: R$ 264.490

- XLS 3.0 V6 Diesel 4WD AT: R$ 289.990

- XLT 3.0 V6 Diesel 4WD AT: R$ 295.790

- Limited 3.0 V6 Diesel 4WD AT: R$ 326.990

- Limited 3.0 V6 Diesel 4WD AT + Kit Opcional: R$ 351.990

- Raptor 3.0 V6 Bi-turbo 4WD AT: R$ 469.700

3. Chevrolet S10

A Chevrolet S10 é uma veterana que foi recentemente renovada e as mudanças lhe fizeram muito bem. Há um novo design frontal e um novo painel, e tecnologias que foram incorporadas à utilitária da GM produzida no Brasil. Mesmo com o motor 2.8 sem mudanças importantes, a picape foi recalibrada e ganhou um câmbio automático de oito marchas que trouxeram um funcionamento mais suave, além de 7cv a mais para a S10.

- Vendas em 2024: 14.352 unidades

- Motorização: 2.8 litros turbodiesel, 207 cv, 52 kgfm de torque

- Transmissão: Automática de oito marchas

Versões e Preços:

- WT MT: R$ 254.990

- WT AT: R$ 272.990

- Z71: R$ 288.990

- LTZ: R$ 298.990

- High Country: R$ 311.990

4. Mitsubishi L200

Mitsubishi é uma das picapes que mesmo após a renovação não acelerou nas vendas. Tendo um bom motor 2.4 e um visual mais recente, é difícil vê-la por aí, mas tem sua clientela fiel.

- Vendas em 2024: 6.571 unidades

- Motorização: 2.4 litros turbodiesel, 190 cv, 43,9 kgfm de torque

- Transmissão: Automática de seis marchas

Versões e Preços:

- L200 Triton Outdoor GLX 4x4: R$ 219.990

- L200 Triton Outdoor GLS 4x4: R$ 226.990

- L200 Triton Sport Outdoor 4x4 Diesel: R$ 249.990

- L200 Triton Sport Outdoor Plus 4x4: R$ 259.990

- L200 Triton Sport HPE 4x4: R$ 288.990

- L200 Triton Savana 4x4: R$ 299.990

- L200 Triton Sport HPE-S 4x4: R$ 306.990

- L200 Triton Urban 4x4: R$ 316.990

- L200 Triton Terra 4x4: R$ 326.990

5. Nissan Frontier

A Frontier também não é uma protagonista no segmento de picapes. Recebeu há dois anos um novo design e inúmeras mudanças, porém seu destaque está no conforto e não no desempenho e nem na oferta de itens de série. Recentemente recebeu prazo de garantia estendido para seis anos, o que é um ponto positivo.

- Vendas em 2024: 6.123 unidades

- Motorização:

- 2.3 litros turbo, 163 cv, 43 kgfm de torque (uma turbina)

- 2.3 litros bi-turbo, 190 cv, 45,9 kgfm de torque (duas turbinas)

- Transmissão: Manual de seis marchas, automática de sete marchas

Versões e Preços:

- S MT 4x4: R$ 246.490

- SE AT 4x4: R$ 256.390

- Attack AT 4x4: R$ 270.590

- XE AT 4x4: R$ 284.390

- Platinum AT 4x4: R$ 312.590

- PRO-4X AT 4x4: R$ 312.590

6. Volkswagen Amarok

A Amarok é uma picape cuja geração estreou em 2010 e somente agora recebeu um facelift e a adição de alguns itens como multimídia renovada é um dispositivo de segurança chamado Safer Tag. Manteve os preços do modelo anterior, que na verdade eram mais baixos devido a constantes ações de venda dos concessionários.

- Vendas em 2024: 3.103 unidades

- Motorização: 3.0 litros V6 turbodiesel, 258 cv (272 cv com overboost), 59 kgfm de torque

- Transmissão: Automática de oito marchas com tração integral 4Motion

Versões e Preços:

- Comfortline: R$ 309.990

- Highline: R$ 328.990

- Extreme: R$ 350.990

Essas picapes atendem a uma ampla gama de necessidades, desde o uso urbano até o off-road pesado, com uma variedade de opções de motorização, tecnologia e equipamentos disponíveis. A escolha ideal depende do perfil de uso e das preferências do comprador.