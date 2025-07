Ao poucos: BYD mostra pré-produção de Dolphin Mini, Song Pro na Bahia King também será fabricado em Camaçari Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/07/2025 - 12h56 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h56 ) twitter

Ao poucos: BYD mostra pré-produção de Dolphin Mini, Song Pro na Bahia Marcos Camargo Jr 01.07.2025

Aos poucos a BYD mostra a linha de montagem em Camaçari, na Bahia. Embora ainda não seja uma inauguração, a empresa revelou a pré-produção do Dolphin Mini e do Song Pro, que no futuro terá motorização flex. Além disso, a marca revelou que o King também será fabricado em solo baiano. O início da produção em série deve acontecer em setembro deste ano. Para produzir no Brasil, a BYD anunciou o investimento de R$ 5,5 bilhões no país e confirmou que até o final do ano irá iniciar a montagem do primeiro nacional. Vale lembrar que inicialmente a fábrica a da BYD seria inaugurada no primeiro trimestre de 2025 para produzir um SUV híbrido (Song Pro) e também um carro elétrico (Dolphin Mini).

Além da futura fábrica na Bahia, a montadora tem uma linha de produção de ônibus e painéis solares em Campinas/SP e, também, uma fábrica de baterias em Manaus/AM. Ao todo, a BYD deve contar com mais de 10 mil colaboradores diretos, que devem gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.A fábrica ainda terá sistema de sequenciamento inteligente da linha de produção priorizando os modelos com maior demanda. Cada veículo pode ser rastreado em tempo real ao longo da montagem. Robôs executam tarefas como instalação de vidros e fixação de baterias. O espaço é utilizado em três dimensões para aproveitamento total da área disponível. A empresa ainda anunciou 3 mil postos de trabalho na região.

Um sistema de fricção silenciosa mantém o nível de ruído abaixo de 70 decibéis. O prédio principal, com 156.800 metros quadrados, está entre os maiores da América Latina voltados à produção de veículos elétricos. Todavia, a planta ainda não conta com maquinário pesado.

Dolphin Mini, Song Pro e KingEm relação aos três modelos, o BYD Dolphin Mini 2026, inclusive, já chegou às concessionárias. O modelo ganhará alguns detalhes visuais, novas rodas e equipamentos, porém, vai manter motor de 75 cv e torque de 13,7 kgfm de torque. O zero a 100 km/h é feito em 14,9 segundos. A velocidade máxima é de 130 km/h e a bateria tem 38kwh que rende autonomia de 280 km pelo PBEV do Inmetro.Já o BYD Song Pro Flex foi desenvolvido com engenheiros brasileiros em parceria com chineses. O SUV terá motor 1.5 litro flex, que pode entregar até 99 cv, acoplado com um elétrico de até 160 cv. Todavia, a marca não confirma a potência do conjunto térmico flex.

Sedã da BYD usa sistema eletrificado hírido plug-in

Sobre o King, o modelo deve ganhar novos equipamentos, como sistema ADAs com controle de cruzeiro adaptativo, por exemplo. O sedã combina um motor 1.5 a gasolina de 110 cv com um motor elétrico de 197 cv, totalizando 235 cv de potência combinada e torque de 33,1 kgfm. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 7,3 segundos.

