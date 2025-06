Exclusivo: Veja as mudanças no BYD Dolphin Mini 2026 Motor elétrico de 75cv é o mesmo porém há pequenas alterações de conteúdo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/06/2025 - 02h00 ) twitter

A produção do Dolphin Mini começa no Brasil dentro de alguns dias. Essa semana enquanto a BYD anunciou o início da produção nacional para o dia 01 de julho, os concessionários já começam a receber uma versão atualizada do compacto. Na verdade as vendas já começaram uma vez que as lojas já não tem mais unidades 2024 há algum tempo. A BYD ainda não confirmou essas mudanças mas o R7-Autos Carros já viu de perto o Dolphin Mini atualizado.

Os concessionários estão recebendo o Dolphin Mini com o mesmo visual mas uma versão mais equipada. Há novas rodas, portas com acabamento diferenciado e um detalhe azulado no painel. Na China já houve uma mudança na grade e para-choques que pelo visto ainda não teremos por aqui.

Por fora a mudança fica por conta do logotipo BYD centralizado ao invés do “build your dreams” (construa seus sonhos) deixando o visual mais limpo. Por dentro nossa fonte diz que há opção de banco claro além do conhecido azul da BYD.

Na motorização não haverá mudança. O BYD Dolphin Mini 2026 mantém o motor elétrico de 75 cv e torque de 13,7 kgfm de torque. O 0 a 100 km/h é feito em 14,9 segundos. A velocidade máxima é de 130 km/h e a bateria tem 38kwh que rende autonomia de 280km pelo PBEV do Inmetro e na prática chega a uma faixa de 330km na cidade.

Nas dimensões portanto não houve mudança: 3,78m de comprimento, 1,71m de largura, 1,58m de altura e 2,50m de distância de entre-eixos. Os itens de série como seis airbags, controles de tração e estabilidade, multimídia com câmera de ré entre outros não foi confirmado. Consultamos a BYD sobre a chegada da nova versão mas a marca ainda não confirma a novidade.

DOLPHIN MINI 2026 chegando: confira o que mudou. VEJA O VÍDEO!

