Aston Martin que foi de Elton John vai a leilão: preço surpreende DB7 1995 tem sistema de som personalizado e telefone a bordo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

H&H Classics/Reprodução H&H Classics/Reprodução

Um dos carros que já pertenceu ao famoso Sir Elton John está à venda em um leilão na Inglaterra. A curiosidade é que o Aston Martin DB7 tem além do histórico famoso algumas personalizações que o próprio Elton John encomendou no ano que comprou o carro: 1995.

H&H Classics/Reprodução

O Aston Martin DB7 exibe a clássica cor “British Racing Green” combinado com interior caramelo “Light Tan” que é uma clássica mescla usada até hoje em carros das marcas Jaguar e Land Rover. Aliás, vários carros dessas marcas passaram pelas mãos de Elton John.

H&H Classics/Reprodução

O carro em si tem como personalização um conjunto de Som Alpine com “disqueteira”, um mecanismo de troca de CDs que comportava ao total 6 discos e controle remoto. Completava o conjunto o amplificador Alpine V12. Era o conjunto mais caro disponível para equipar um automóvel à época.

Arquivo Pessoal/Divulgação

Além disso o carro traz no console central um telefone Motorola, equipamento comum entre os endinheirados dos anos 1980 e 1990 até a ascensão dos celulares.

‌



Arquivo Pessoal/Divulgação

Completo, o Aston Martin DB7 tem motor seis cilindros em linha 3,2 litros com 340cv e 49,9kgfm de torque controlado por câmbio manual. O esportivo chega a 266km/h de velocidade Máxima.

H&H Classics/Reprodução

Elton John usou bastante o carro logo após a compra mas alguns anos depois vendeu o veículo. Hoje o Aston Martin DB7 tem 16,5 mil milhas ou cerca de 23.000km rodados.

‌



H&H Classics/Reprodução

Elton John já foi um grande entusiasta de automóveis. Além da conhecida coleção de chapéus e óculos, Sir Elton John já teve inúmeros esportivos. Em 2001, chamou a atenção da imprensa ao anunciar a venda de 9 Bentley, 2 Rolls Royce, 2 Jaguar, 4 Aston Martin e 3 Ferrari à época por cerca de US$ 2,7 milhões. Elton John chegou a anunciar a venda em um vídeo mostrando sua própria casa em Old Windsor, Berkshire, na Inglaterra.

H&H Classics/Reprodução

A H&H Classics irá comercializar o carro com lances iniciais de 23 mil Euros, cerca de R$ 147 mil. Mas o histórico famoso pode facilmente triplicar esse valor quando os lances forem abertos.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.