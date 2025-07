Audi A5 2025 estreia no Brasil por R$ 380 mil; vendas começam em setembro Sedã tem motor 2.0 TFSI de 272 cv, câmbio S tronic e tração quattro Ultra Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/07/2025 - 09h00 (Atualizado em 11/07/2025 - 09h20 ) twitter

Audi A5 2025 Arquivo pessoal: Marcos Camargo Jr.

A Audi apresentou oficialmente no Brasil a nova geração do A5, que será oferecida por R$ 379.990 na versão única Performance S edition quattro. A produção é concentrada em Neckarsulm, na Alemanha, e as vendas começam em setembro.

Audi A5 2025 Arquivo pessoal: Marcos Camargo Jr.

O modelo segue a nova identidade visual da marca, com proporções mais baixas e largas, rodas maiores, faróis redesenhados e grade frontal ampliada. Na traseira, as lanternas são interligadas por uma faixa de LED, enquanto as saídas de escapamento adotam formato retangular. O sistema de iluminação utiliza luzes diurnas digitais em LED nos dois conjuntos ópticos.

Audi A5 2025 Arquivo pessoal: Marcos Camargo Jr.

Na cabine, o painel foi reformulado e traz telas voltadas ao motorista e passageiro. O quadro de instrumentos digital Audi virtual cockpit tem 11,9 polegadas (aprox. 30 cm) e o display central, sensível ao toque, mede 14,5 polegadas (aprox. 37 cm). O painel utiliza tecnologia OLED e formato curvo.

Audi A5 2025 Arquivo pessoal: Marcos Camargo Jr.

Equipado com motor 2.0 TFSI que entrega 272 cv e torque de 40,7 kgfm. A transmissão é automatizada S tronic de sete marchas, e a tração é integral quattro com tecnologia Ultra. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 5,9 segundos, com velocidade máxima de 210 km/h.

