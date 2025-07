BYD Dolphin chega à linha 2026 com novos equipamentos Compacto mantém motor e bateria e outras seis novidades Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/07/2025 - 09h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BYD Dolphin Marcos Camargo Jr 17.07.2025

A BYD apresenta a linha 2026 do compacto Dolphin GS. A versão de entrada mantém o motor elétrico de 94cv e ganha novos equipamentos. O preço de lançamento da versão é R$ 149,9 mil. O R7-Autos Carros já havia divulgado que o Dolphin chegaria em breve à linha 2026 segundo alguns concessionários.

BYD Dolphin Marcos Camargo Jr 17.07.2025

O Dolphin ganha carregador de celular por indução de 50W, ajustes elétricos no banco do motorista, rebatimento elétrico dos retrovisores, ajuste de profundidade e mais ajustes de altura do volante, partida inteligente e vidros com função um-toque para subir e descer.

BYD Dolphin Marcos Camargo Jr 17.07.2025

O BYD Dolphin GS possui um motor elétrico que entrega 95 cv de potência e 18,3 kgfm de torque. Ele acelera de 0 a 100 km/h em 10,9 segundos e alcança uma velocidade máxima de 160 km/h. A bateria do Dolphin GS é do tipo LFP (fosfato de ferro e lítio), com capacidade de 44,9 kWh e autonomia para 210km (Inmetro) e cerca de 330km no ciclo WLTP que equivale ao ciclo urbano.

‌



“O que a gente vê agora, com o início dos testes nas linhas de montagem em Camaçari, começou com o BYD Dolphin. Foi a partir dali que o brasileiro se deu conta de que dá, sim, pra ter um carro mais tecnológico a um preço competitivo”, diz Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior e Head Comercial e de Marketing da BYD Auto Brasil.

‌



BYD Dolphin Marcos Camargo Jr 17.07.2025

A BYD também destaca que por meio da parceria com a 99 já existem 6.000 BYD Dolphin (GS e Plus) cadastrados na plataforma. No uso profissional o custo de rodagem é reduzido em 80% em relação à gasolina.

NOVO BYD DOLPHIN 2026: já mudou? VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.