Dolphin GS terá atualizações em breve no Brasil

Marcos Camargo Jr. 04.05.2025

Enquanto a BYD se prepara para iniciar a produção de veículos em Camaçari no regime SKD/CKD, começando pelo Dolphin Mini, o também elétrico Dolphin também está a caminho do país ainda importado com algumas mudanças. Nossas fontes afirmam que ele ficará mais equipado e chega dentro de alguns dias às lojas.

Marcos Camargo Jr. 04.05.2025

Mesmo mantendo o mesmo visual (na China já existe um Dolphin atualizado que mostramos aqui), o carro ganhará carregador de celular sem fio com 50w, direção com ajuste de altura e profundidade, banco do motorista elétrico e espelhos com rebatimento mesmo na versão GS.

Dolphin é o menos potente desse trio, com seu motor de 95 cv

Outra mudança será a partida sem chave como nos veículos da Volvo. Basta entrar no veículo com a chave e acionar a alavanca da transmissão.

Marcos Camargo Jr. 23.04.2025

A princípio o Dolphin ainda virá como modelo 2025 mas nem os concessionários nem a própria BYD confirmam essa informação. Conheça o Dolphin 2026 que já está na China com visual e equipamentos mais atualizados em relação ao modelo vendido aqui.

