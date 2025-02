BYD revela novo Yuan Plus que pode ser lançado em breve no Brasil SUV elétrico vem equipado com motor 201 cv e pode rodar até 510 km com mudanças de equipamentos, porém com a mesma motorização Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/02/2025 - 18h00 (Atualizado em 22/02/2025 - 18h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BYD/Divulgação

Vendido aqui desde 2022, o Yuan Plus está prestes a mudar. A BYD apresentou a nova versão do Atto 3 que é seu nome na Europa e também na China. O SUV compacto e elétrico mantém o motor de 201cv e 31kgfm de torque com baterias que rendem 510km de autonomia, uma vez que o modelo é oferecido por aqui desde fevereiro de 2022 com o nome de Yuan Plus. O SUV elétrico vem

BYD/Divulgação

A BYD comunicou que o carro estreia em breve uma nova geração, porém usa a mesma plataforma e a mesma motorização.

BYD/Divulgação

Visualmente, o novo BYD Atto 3 recebeu um novo para-choque esportivo, entrada de ar trapezoidal ampliada e grade que manteve o cromado “Dragon’s Whiskers” entre os faróis, que permanecem inalterados, que são parecidos com o Han vendido no Brasil. Além disso, o modelo ganhou ainda uma nova opção de cor para a carroceria e colunas D parcialmente escurecidas. Na traseira, o crossover ganhou um novo aerofólio no teto com luzes de freio duplas e a lanterna traseira parecida com a do Yuan Pro. As rodas podem ser de 17 ou 18 polegadas a depender da versão.

BYD/Divulgação

No tamanho, o Atto 3 mede 4.455 mm de comprimento, 1.875 mm de largura e 1.615 mm de altura, com entre-eixos de 2.720 mm. Já a motorização segue com um motor elétrico dianteiro de 201 cv. As baterias são de LFP e podem ser de 49,9 kWh ou 60,5 kWh a depender da versão. A autonomia é de 430 km e 510 km, segundo o ciclo chinês em duas versões apenas com mudanças de bateria.

‌



PELO MESMO PREÇO: Dolphin Plus ou Yuan Pro? Qual você compraria? VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.