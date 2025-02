Chery Tiggo 7 e 8 serão híbridos plugin feitos no Brasil Dois SUVs vão estrear nos próximos dias com produção nacional em Anápolis/GO Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/02/2025 - 02h00 ) twitter

Caoa Chery/Divulgação

A Caoa Chery divulgou um teaser nas redes sociais onde mostra dois SUVs em um vídeo curto.“Dois ícones, uma revolução. Algo grandioso está chegando... Prepare-se para uma nova era de potência e tecnologia.” Não há duvidas: se trata tanto do Tiggo 7 quanto do Tiggo 8 híbridos plugin.

Caoa Chery/Divulgação

Na imagem o Tiggo 8 exibe os dois pontos de abertura na carroceria, o dianteiro para o ponto de carga e o traseiro para o combustível do tanque e não há dúvidas a respeito do sistema PHEV (híbrida plug-in).

Caoa Chery/Divulgação

Os dois SUVs devem compartilhar a mesma motorização. Motor 1.5 turbo (provavelmente flex) tem cerca de 147 cv e 22,4 kgfm. Junto com dois motores elétricos que somam 170 cv e 34,2 kgfm pode chegar a uma potência interessante de 317 cv e 56,6 kgfm.

Caoa Chery/Divulgação

A Caoa Chery está de olho em modelos híbridos plugin com boa aceitação como a linha BYD Song que já é o segundo modelo híbrido mais vendido (somando três versões), Haval H6 PHEV19 e também o Toyota Corolla Cross que não é híbrido plugin mas está na categoria dos eletrificados. O Song Pro custa em torno de R$ 185 mil, o Song Plus em torno dos R$ 240 mil, que também é o mesmo preço do GWM Haval H6 PHEV 19.

Caoa Chery/Divulgação

Possíveis preços Preços

A Caoa Chery costuma divulgar em primeira mão os preços apenas nos lançamentos mas há pisas. Uma fonte disse que o Tiggo 7 PHEV ficará um pouco acima do Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive que custa 181,8 mil.

Caoa Chery/Divulgação

No caso do Tiggo 8 híbrido plugin que hoje é importado o preço é de R$ 264,9 mil. Sendo feito no Brasil, ainda que de fato seja montado por aqui, seu preço pode ficar mais baixo para incomodar os rivais chineses. Isso pode mudar em 2028 quando modelos montados no regime CKD passarão a pagar 35% de imposto de importação. Hoje o recolhimento de impostos fica em torno de 16%.

