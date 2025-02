Como a Chevrolet vai restaurar clássicos como Opala e Monza no Brasil? Projeto Vintage contará com oficinas parceiras para recuperar modelos antigos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/02/2025 - 02h00 ) twitter

O Chamado movimento antigo mobiliza vem crescendo bastante no Brasil nos últimos anos. Desde os modelos clássicos, muitos com mais de 50 anos de lançamento, ou até sucessos recentes de várias marcas tem valorizado bastante nas garagens dos colecionadores. Nesta semana, a Chevrolet anunciou o lançamento do projeto Vintage, que consiste na restauração de clássicos da marca. O projeto foi anunciado durante a festa de 100 anos da Chevrolet no Brasil.

A GM tem modelos icônicos como o Opala apresentado no final de 1968 e produzido até 1992, a Veraneio, o Monza que foi sucesso nos anos 1980 e 90, Omega, Kadett e tantos outros.

Mas como vai funcionar? A GM irá restaurar inicialmente 12 veículos clássicos produzidos no Brasil. Emerson Fischler, diretor de engenharia da GM América do Sul disse: “Vamos atuar em dois nichos estratégicos de carros antigos: o de restauração e restomod. A primeira modalidade visa preservar ao máximo a originalidade do veículo e de seus acessórios”.

Nessa lista estão Opala, Chevrolet Brasil lançada em 1958, Monza 1990 EF (primeiro com injeção eletrônica da marca), uma Chevrolet C10 que terá motor V8 do Camaro e também um Chevette da primeira versão lançada em 1973 também terá restauração em um projeto restomod.

Assim, a GM quer oferecer um parâmetro “original” para restaurar os carros. Mas essa restauração não será feita na fábrica de São Caetano do Sul, por exemplo, mas sim por oficinas terceirizadas. Os carros serão posteriormente vendidos.

A ideia é reforçar a ideia de tradição da marca combinada com um serviço sob supervisão da própria Chevrolet conferindo um caráter de originalidade para os veículos restaurados.

Vale lembrar que a Chevrolet já teve em um passado recente diversos veículos do seu acervo próprio que já foram expostos no antigo Museu da Ulbra no Rio Grande do Sul. Veículos como um Opala cupê dos anos 1970, o primeiro Omega fabricado, o último Chevette e até o primeiro Celta foram preservados mas com o fechamento do museu os veículos foram vendidos.

Outras marcas vem investindo tempo e esforço de comunicação para valorizar seus veículos antigos. A Volkswagen vende um certificado que mostra dados sobre a produção dos seus veículos clássicos e mantém a Garagem Volkswagen; um acervo da própria marca com modelos icônicos. A Land Rover também mantém em Itatiaia/RJ uma oficina própria de restauração dos seus veículos antigos aberta a proprietários que desejam recuperar a originalidade dos modelos.

