Chevrolet terá cinco novidades em 2025 Novo SUv compacto além do Onix e Tracker híbridos serão os principais Autos Carros|Marcos Camargo Jr 24/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/01/2025 - 02h00 )

No evento de 100 anos de atuação no Brasil, a General Motors trouxe novidades importantes para os fãs da marca. Para 2025 a Chevrolet terá cinco novos produtos entre modelos renovados e também algumas novidades. Estão no radar os novos Onix e Tracker renovados e com motorização híbrida, o SUV Equinox híbrido plugin, o novo SUV compacto produzido em Gravataí/RS e também o novo SUV compacto Baojun Yep que pode receber o nome de Spark com motor elétrico.

Em evento de 100 anos no Brasil, GM anunciou 5 novidades para o país em 2025 (Marcos Camargo Jr)

“Numa primeira fase chegamos com produtos renovados em segmentos que a GM tem muita força e numa segunda parte teremos novidades em segmentos onde a empresa não atua e teremos 5 grandes lançamentos e três séries especiais para o nosso portfólio”, disse Paula Saiani, diretora de Marketing e Produto da Chevrolet.

Em evento de 100 anos no Brasil, GM anunciou 5 novidades para o país em 2025. No destaque, o presidente da GM SAantiago Chamorro (Marcos Camargo Jr)

Além dos cinco lançamentos a GM terá séries especiais para alguns produtos como o Tracker e a picape S10. Também anunciou que irá restaurar clássicos da marca que serão exibidos em próximos eventos.

Shipan Amin, VP da GM International (Marcos Camargo Jr)

“Quando estive aqui recentemente tive orgulho de lembrar de que a GM é a marca de veículos com mais tempo no Brasil. Ano passado anunciamos R$ 7 bilhões de investimentos e seguiremos fazendo investimentos no futuro que está por vir” disse Shilpan Amin, VP Executivo da GM International. Sem mencionar novos produtos o executivo principal da GM presente no evento falou no futuro da marca e na continuidade dos investimentos.

Vista aérea da fábrica da GM em Gravataí

Em um total de R$ 7 bilhões de investimentos previstos para o Brasil nos próximos quatro anos, a GM anunciou que só em São Caetano do Sul, a mais antiga do grupo, que as unidades paulistas receberão R$ 5,5 bilhões em recursos incluindo também Sorocaba, o Campos de Prova de Indaiatuba e a fábrica de São José dos Campos.

Em evento de 100 anos no Brasil, GM anunciou 5 novidades para o país em 2025 (Marcos Camargo Jr)

A GM também reuniu políticos e representantes de entidades como Anfavea, Fenabrave e também homenageou parceiros de longa data como o grupo de concessionários Vigorito e a Goodyear que são parceiros da GM há 100 anos.

Em evento de 100 anos no Brasil, GM anunciou 5 novidades para o país em 2025 (Marcos Camargo Jr)

Em 2024 a GM lançou 6 produtos incluindo os novos Equinox e Blazer EV, reestilização da S10 e o Equinox 1.5 turbo.

Em evento de 100 anos no Brasil, GM anunciou 5 novidades para o país em 2025 (Marcos Camargo Jr)

O anúncio foi feito no evento dos 100 anos da marca no Brasil com a presença do vice presidente Geraldo Alckmin, do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, do Rio Grande do Sul Eduardo Leite e da vice-governadora de Santa Catarina Marilisa Boehm representando o governador Jorginho Melo. A GM abriu espaço para a fala dos políticos que recebem unidades da GM em seus estados e também Geraldo Alckmin que destacou as políticas de descarbonização e do programa Mover.

Em evento de 100 anos no Brasil, GM anunciou 5 novidades para o país em 2025 (Marcos Camargo Jr)

“Políticas públicas que obrigam a gente a ir além com tecnologia, sustentabilidade e com tudo o que colocamos nos nossos carros”, destacou Fabio Rua, Vice-Presidente da General Motors América Latina.

