Como devo calibrar os pneus no inverno? Veja as dicas No frio, a calibragem deve ser mais frequente, poupando os pneus Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Como devo calibrar os pneus no inverno? Veja as dicas Freepik/Reprodução

As temperaturas mais baixas trazem consigo alguns cuidados específicos em relação ao automóvel ou mesmo uma motocicleta. Durante o período de baixas temperaturas, a compressão do ar é menor, assim como a pressão. Diferente do verão, onde o ar tende a se expandir com facilidade, no inverno, a compressão é que pode gerar a sensação de pneus murchos.

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Calibre os pneus com 2 libras a mais que a pressão recomendada.

Faça a calibração com os pneus frios para obter melhores resultados.

Use um calibrador de pneus para ajustar a pressão corretamente.

Verifique a pressão dos pneus a cada duas semanas e não esqueça do estepe. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mas como devo calibrar os pneus de forma correta durante o inverno?

Engana-se quem pensa que basta encher os pneus sem qualquer providência adicional nesta época do ano. Mesmo que o ar esteja preso dentro da estrutura da câmara e dos pneus, o efeito sobre o ar é o mesmo no inverno e no verão. Veja como calibrar corretamente:

Como devo calibrar os pneus no inverno? Veja as dicas Freepik/Reprodução

1. Verifique a pressão recomendada: Consulte o manual do veículo ou a etiqueta na porta do motorista para encontrar a pressão correta para os pneus do seu carro. Elas não trazem - via de regra - a diferença de temperatura para inverno e verão. Considere nesta época do ano 2 libras a mais para calibrar os pneus. Se o manual ou etiqueta recomendam 35 libras, aplique 37.

2. Calibre com os pneus frios: Sempre calibre os pneus o mais próximo possível de casa, quando ainda estão frios. Se precisar calibrar com os pneus quentes, adicione 10% a mais na pressão recomendada.

‌



Como devo calibrar os pneus no inverno? Veja as dicas Freepik/Reprodução

3. Ajuste a pressão: Utilize um calibrador de pneus para ajustar a pressão de cada pneu de acordo com a recomendação do fabricante. No posto de serviços, basta aplicar a pressão ajustando o manômetro. Retire os bicos dos pneus e aplique a pressão até ouvir seguidos “bips” sonoros.

Como devo calibrar os pneus no inverno? Veja as dicas Freepik/Reprodução

4. Verifique o estepe: Não se esqueça de calibrar também o pneu estepe.

‌



5. Repita o processo: Verifique a pressão dos pneus regularmente, pelo menos a cada duas semanas, ou sempre que notar que estão murchos. Para se assegurar, vale a pena calibrar semanalmente os pneus do carro, lembrando da regra das 2 libras a mais no inverno.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.