Comparativo: Fiat Toro T270 Flex 2026 vs. Ford Maverick Lariat Black 2.0 Turbo Picapes rivais se enfrentam agora que a Maverick tem preço mais acessível Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/08/2025 - 12h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat Toro 2026 Fiat/Divulgação

Há vários anos a Fiat Toro domina as vendas de picapes compactas com médias de vendas acima das 4,2 mil unidades por mês em 2025. Mesmo após a chegada da Ford Maverick e da Chevrolet Montana a Fiat conseguiu vender ainda mais unidades da Toro.

Ford Maverick Lariat Black 2.0 Turbo Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Mas essa realidade pode diminuir muito com a chegada dos novos lotes da Ford Maverick Lariat Black ao preço de R$ 219,9 mil. E o que a Toro 2026 tem como resposta? Qual a melhor entre as duas picapes? 1. Visual e EstiloA Fiat Toro 2026 recebeu um facelift discreto, com faróis mais afilados, nova grade, para-choque redesenhado com skid plate e lanternas traseiras estreitas. As rodas variam conforme a versão e agora todas as configurações contam com freio a disco nas quatro rodas.

Fiat Toro 2026 Fiat/Divulgação

A Ford Maverick Lariat Black traz um apelo mais robusto, com acabamento externo escurecido, rodas de liga leve pretas de 17”, grade e molduras também em preto, sem cromados, e santantônio esportivo integrado. É a picape intermediária da linha, posicionada abaixo da topo de linha Lariat FX4.

Ford Maverick Lariat Black 2.0 Turbo Marcos Camargo Jr 11.08.2025

2. Interior e EquipamentosNa Toro, há novo freio eletrônico de estacionamento com função auto hold, manopla de câmbio redesenhada, molduras internas renovadas e multimídia vertical de até 10” nas versões mais caras (7” ou 8,4” nas demais). O painel de instrumentos digital de 7” é de série, e o ar-condicionado é automático digital a partir das versões intermediárias.

‌



Fiat Toro 2026 Fiat/Divulgação

A versão mais equipada da Toro traz tudo isso mas fica devendo itens como teto solar e um pacote ADAS completo com controle de Cruzeiro adaptativo.

Ford Maverick Lariat Black 2.0 Turbo Marcos Camargo Jr 11.08.2025

A Maverick Lariat Black oferece central multimídia SYNC 3 de 8” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, painel de instrumentos digital de 6,5”, bancos em couro com ajuste elétrico para o motorista, ar-condicionado digital de duas zonas, partida remota e chave presencial. Seu pacote de segurança inclui sete airbags, frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão e piloto automático adaptativo dentro do pacote ADAS.

‌



Fiat Toro 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Esse é o ponto alto da Maverick que traz teto e ADAS com controle de Cruzeiro que a Toro não tem mesmo na versão mais cara com motor diesel.

3. Motorização e PerformanceA Toro T270 Flex utiliza motor 1.3 turbo Flex de 176 cv e 27,5 kgfm, acoplado a câmbio automático de seis marchas e tração 4x2. Essa motorização está em quatro das seis versões disponíveis na Toro. O consumo homologado é de cerca de 7,3 km/l (etanol) e 10,5 km/l (gasolina) na cidade.

‌



Fiat Toro 2026 Fiat/Divulgação

Vale lembrar que na Toro a tração é dianteira nas versões flex. Para ter a 4x4 é preciso comprar as versões diesel que já superam os R$ 200 mil. A vantagem da Toro é um motor que tende a ter manutenção mais fácil visto que é usado por vários carros do Pulse e Fastback Abarth ao Commander.

Ford Maverick Lariat Black 2.0 Turbo Marcos Camargo Jr 11.08.2025

A Maverick Lariat Black é equipada com motor 2.0 EcoBoost turbo a gasolina, entregando 253 cv e 38,7 kgfm, combinado a câmbio automático de oito marchas e tração integral AWD. O consumo divulgado pelo Inmetro é de 8,8 km/l na cidade e 11,1 km/l na estrada.

Ford Maverick Lariat Black 2.0 Turbo Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Mais potente que a Toro, o diferencial da Maverick está no desempenho em relação à rival. Esse motor é compartilhado com o Bronco. Neste caso a Maverick leva vantagem da tração integral mesmo na versão de entrada.

4. Dimensões e capacidade de carga • Toro: 4,94 m de comprimento, 1,84 m de largura, 1,74 m de altura, entre-eixos de 2,99 m. Capacidade de carga de até 1.000 kg (versões diesel) mas as versões flex levam 670kg ou 937 litros.

Fiat Toro 2026 Marcos Camargo Jr 11.08.2025

Ainda que seja só um pouco mais compacta a Toro se destaca pela capacidade de carga maior, bom espaço para passageiros mas não o suficiente para superar a rival.

Ford Maverick Lariat Black 2.0 Turbo Marcos Camargo Jr 11.08.2025

• Maverick: 5,07 m de comprimento, 1,84 m de largura, 1,74 m de altura, entre-eixos de 3,07 m. Capacidade de carga em torno de 618kg e 943 litros na caçamba. Aqui a Toro leva pequena vantagem na carga mas a Maverick é bem mais espaçosa no banco traseiro sendo melhor para levar passageiros.

5. Preços e VersõesFiat Toro T270 Flex 2026 • Endurance – R$ 159.490 • Freedom – R$ 169.490 • Volcano – R$ 186.490 • Ultra – R$ 196.490Ford Maverick Lariat Black 2.0 Turbo AWD 2025 • Preço sugerido: R$ 219,9 mil ConclusãoA Fiat Toro T270 Flex é mais acessível e atende bem ao uso misto urbano/estrada, oferecendo boa lista de equipamentos e capacidade de carga, com manutenção mais barata e motor flex. Tem versões bem equipadas como a Ultra mas desliza ao não oferecer teto solar ou controle de Cruzeiro adaptativo nem nas versões mais equipadas.

Fiat Toro 2026

Já a Maverick Lariat Black é mais potente, tem tração integral de série e pacote de segurança avançado, mas custa cerca de R$ 60 mil a mais que a Endurance, sendo voltada a um público que prioriza desempenho, tecnologia embarcada e acabamento mais refinado. Também trata melhor os passageiros no banco de trás e se destaca pelo controle de Cruzeiro adaptativo e teto solar de série.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.