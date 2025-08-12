Comparativo: Fiat Toro T270 Flex 2026 vs. Ford Maverick Lariat Black 2.0 Turbo
Picapes rivais se enfrentam agora que a Maverick tem preço mais acessível
Há vários anos a Fiat Toro domina as vendas de picapes compactas com médias de vendas acima das 4,2 mil unidades por mês em 2025. Mesmo após a chegada da Ford Maverick e da Chevrolet Montana a Fiat conseguiu vender ainda mais unidades da Toro.
Mas essa realidade pode diminuir muito com a chegada dos novos lotes da Ford Maverick Lariat Black ao preço de R$ 219,9 mil. E o que a Toro 2026 tem como resposta? Qual a melhor entre as duas picapes? 1. Visual e EstiloA Fiat Toro 2026 recebeu um facelift discreto, com faróis mais afilados, nova grade, para-choque redesenhado com skid plate e lanternas traseiras estreitas. As rodas variam conforme a versão e agora todas as configurações contam com freio a disco nas quatro rodas.
A Ford Maverick Lariat Black traz um apelo mais robusto, com acabamento externo escurecido, rodas de liga leve pretas de 17”, grade e molduras também em preto, sem cromados, e santantônio esportivo integrado. É a picape intermediária da linha, posicionada abaixo da topo de linha Lariat FX4.
2. Interior e EquipamentosNa Toro, há novo freio eletrônico de estacionamento com função auto hold, manopla de câmbio redesenhada, molduras internas renovadas e multimídia vertical de até 10” nas versões mais caras (7” ou 8,4” nas demais). O painel de instrumentos digital de 7” é de série, e o ar-condicionado é automático digital a partir das versões intermediárias.
A versão mais equipada da Toro traz tudo isso mas fica devendo itens como teto solar e um pacote ADAS completo com controle de Cruzeiro adaptativo.
A Maverick Lariat Black oferece central multimídia SYNC 3 de 8” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, painel de instrumentos digital de 6,5”, bancos em couro com ajuste elétrico para o motorista, ar-condicionado digital de duas zonas, partida remota e chave presencial. Seu pacote de segurança inclui sete airbags, frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão e piloto automático adaptativo dentro do pacote ADAS.
Esse é o ponto alto da Maverick que traz teto e ADAS com controle de Cruzeiro que a Toro não tem mesmo na versão mais cara com motor diesel.
3. Motorização e PerformanceA Toro T270 Flex utiliza motor 1.3 turbo Flex de 176 cv e 27,5 kgfm, acoplado a câmbio automático de seis marchas e tração 4x2. Essa motorização está em quatro das seis versões disponíveis na Toro. O consumo homologado é de cerca de 7,3 km/l (etanol) e 10,5 km/l (gasolina) na cidade.
Vale lembrar que na Toro a tração é dianteira nas versões flex. Para ter a 4x4 é preciso comprar as versões diesel que já superam os R$ 200 mil. A vantagem da Toro é um motor que tende a ter manutenção mais fácil visto que é usado por vários carros do Pulse e Fastback Abarth ao Commander.
A Maverick Lariat Black é equipada com motor 2.0 EcoBoost turbo a gasolina, entregando 253 cv e 38,7 kgfm, combinado a câmbio automático de oito marchas e tração integral AWD. O consumo divulgado pelo Inmetro é de 8,8 km/l na cidade e 11,1 km/l na estrada.
Mais potente que a Toro, o diferencial da Maverick está no desempenho em relação à rival. Esse motor é compartilhado com o Bronco. Neste caso a Maverick leva vantagem da tração integral mesmo na versão de entrada.
4. Dimensões e capacidade de carga • Toro: 4,94 m de comprimento, 1,84 m de largura, 1,74 m de altura, entre-eixos de 2,99 m. Capacidade de carga de até 1.000 kg (versões diesel) mas as versões flex levam 670kg ou 937 litros.
Ainda que seja só um pouco mais compacta a Toro se destaca pela capacidade de carga maior, bom espaço para passageiros mas não o suficiente para superar a rival.
• Maverick: 5,07 m de comprimento, 1,84 m de largura, 1,74 m de altura, entre-eixos de 3,07 m. Capacidade de carga em torno de 618kg e 943 litros na caçamba. Aqui a Toro leva pequena vantagem na carga mas a Maverick é bem mais espaçosa no banco traseiro sendo melhor para levar passageiros.
5. Preços e VersõesFiat Toro T270 Flex 2026 • Endurance – R$ 159.490 • Freedom – R$ 169.490 • Volcano – R$ 186.490 • Ultra – R$ 196.490Ford Maverick Lariat Black 2.0 Turbo AWD 2025 • Preço sugerido: R$ 219,9 mil ConclusãoA Fiat Toro T270 Flex é mais acessível e atende bem ao uso misto urbano/estrada, oferecendo boa lista de equipamentos e capacidade de carga, com manutenção mais barata e motor flex. Tem versões bem equipadas como a Ultra mas desliza ao não oferecer teto solar ou controle de Cruzeiro adaptativo nem nas versões mais equipadas.
Já a Maverick Lariat Black é mais potente, tem tração integral de série e pacote de segurança avançado, mas custa cerca de R$ 60 mil a mais que a Endurance, sendo voltada a um público que prioriza desempenho, tecnologia embarcada e acabamento mais refinado. Também trata melhor os passageiros no banco de trás e se destaca pelo controle de Cruzeiro adaptativo e teto solar de série.
