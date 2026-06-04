Peugeot prepara nova geração do 208 e 2008 na Europa: veja o futuro da marca Franceses e italiana terão mais espaço em plano de recuperação FastLane2030

Novos modelos da Peugeot Peugeot/Divulgação

A Peugeot será uma das marcas centrais da nova estratégia global da Stellantis para os próximos anos. Dentro do plano FaSTLane 2030, apresentado pelo grupo em maio deste ano, a fabricante francesa recebeu status de “marca prioritária” ao lado de Fiat, Jeep e Ram, concentrando uma parcela significativa dos investimentos destinados ao desenvolvimento de produtos, eletrificação e novas tecnologias.

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O programa prevê mais de 60 lançamentos globais até o fim da década, além de uma profunda reorganização das plataformas e da produção mundial. Mas o que vai mudar na Peugeot?

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Para a Peugeot, isso significa uma renovação praticamente completa da linha europeia, começando justamente pelos dois modelos de maior volume da marca: 208 e 2008.

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A próxima geração do Peugeot 208 já está confirmada para estrear em 2027 utilizando a inédita plataforma STLA One, arquitetura modular que substituirá diversas bases atuais da Stellantis e permitirá a produção de veículos híbridos, elétricos e a combustão na mesma linha de montagem. A nova plataforma será capaz de atender mais de 30 modelos do grupo ao longo da próxima década.

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Além da nova arquitetura, o sucessor do 208 deverá adotar um visual mais próximo dos conceitos recentes da Peugeot, com maior integração digital, novas soluções de software embarcado e sistemas de condução assistida mais avançados.

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O 2008 seguirá caminho semelhante. Embora tenha recebido recentemente uma atualização na Europa, o SUV compacto está entre os produtos estratégicos da marca para a segunda metade da década. A expectativa é que ele acompanhe a evolução tecnológica do novo 208 e mantenha versões híbridas e elétricas para atender às diferentes demandas do mercado europeu.

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Novo 308 deve ganhar papel mais importante na gama

Outro modelo que aparece entre as prioridades da Peugeot é o 308. O hatch médio e sua versão perua SW deverão receber uma atualização profunda antes do fim da década para se alinhar à nova estratégia tecnológica da Stellantis.

Na Europa, o modelo já atua como vitrine das versões híbridas plug-in e elétricas da marca, mas deverá receber evoluções em conectividade, software e sistemas de assistência à condução. A tendência é que a próxima geração seja desenvolvida dentro do ecossistema tecnológico criado pelo FaSTLane 2030, que inclui as plataformas STLA Brain, SmartCockpit e AutoDrive.

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Além do 308, a Peugeot prepara a renovação dos modelos 3008, 5008 e 408, enquanto trabalha em uma nova família de veículos compactos e acessíveis para enfrentar o avanço das fabricantes chinesas na Europa. Por isso a parceria com a Dongfeng será fundamental.

Dongfeng volta a ganhar influência dentro da Peugeot

Uma das mudanças mais relevantes do plano FaSTLane 2030 envolve justamente a relação entre Stellantis e Dongfeng. Após anos de redução das operações chinesas da Peugeot, o grupo decidiu ampliar novamente a cooperação com a montadora chinesa. Recentemente, as empresas anunciaram novos acordos para produzir futuros modelos Peugeot e Jeep na China, tanto para o mercado local quanto para exportação.

O novo acordo prevê atividades conjuntas de engenharia, compras, distribuição e desenvolvimento tecnológico, aproveitando a cadeia chinesa de veículos eletrificados.

A Stellantis confirmou que estuda localizar na Europa modelos desenvolvidos em conjunto com a Dongfeng. A fábrica de Rennes, na França, já foi apontada como candidata para receber veículos eletrificados ligados à marca chinesa Voyah, pertencente ao grupo Dongfeng. O projeto também abre caminho para futuras sinergias envolvendo produtos Peugeot e plataformas compartilhadas.

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