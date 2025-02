Confira o visual do novo Volkswagen Tera que chega em breve Em testes finais na neve, SUV é flagrado por site espanhol e antecipa desenho que será mostrado no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/02/2025 - 14h59 (Atualizado em 17/02/2025 - 15h14 ) twitter

Motor.es/Reprodução O Mecanico

O maior lançamento do ano para a Volkswagen esse ano será o SUV compacto Tera que será mostrado pela primeira vez ao público brasileiro no Carnaval. Agora o futuro rival do Fiat Pulse é Renault Kardian, que surgiu neste flagra feito pelo site espanhol Motor.es.

Motor.es/Reprodução

Nas imagens reveladas pelo site espanhol, o novo Volkswagen Tera seguirá os traços do novo DNA dos carros da Volkswagen com faróis ovalados, bem como as linhas mais retas. Há uma pequena grade frontal com logo da marca alemã ao centro, além de um para-choque reforçado na cor preta ao centro com duas amplas entradas de ar.

Motor.es/Reprodução

Também se destaca um rack de teto, a coluna “C” mais larga, sugerindo um carro de perfil mais largo, e a identidade traseira com lanternas unidas, tais quais no Nivus e T-Cross. As rodas devem ser de 16 ou 17 polegadas. Não há imagens do interior do crossover, mas deve seguir a tendência da marca com uma central multimídia ao centro do painel, como no T-Cross, e painel digital parecido com o do Polo.

Motor.es/Reprodução

O Volkswagen Tera será um SUV posicionado abaixo do T-Cross e Nivus, com preço similar ao do Polo Highline e será feito sobre a plataforma MQB-A0. Além disso, deve ser equipado com motor 1.0 TSI de até 116 cv, combinado com transmissão automática de seis velocidades, o mesmo conjunto presente no Polo TSI. O SUV compacto pode contar com um sistema híbrido leve acoplado ao motor 1.0 TSI ou no lançamento, ou logo após. Em breve teremos acesso às versões e preços.

