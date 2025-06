Cuidados com o câmbio do carro, seja manual ou automático Transmissão requer troca preventiva de fluido e algumas dicas são fundamentais no uso do dia a dia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/06/2025 - 15h00 (Atualizado em 09/06/2025 - 15h34 ) twitter

Freepik/Reprodução

A transmissão é um ponto importante do automóvel por ter a função de “dosar” a força para as rodas. Em baixa velocidade, o veículo precisa de mais tração para sair da imobilidade, enquanto em altas velocidades precisa apenas manter sua trajetória. Muitos motoristas ignoram que um câmbio manual ou automático demandam manutenção preventiva e alguns cuidados que pode prolongar é muito sua vida útil.

Freepik/Reprodução

Câmbio manual: é o sistema mais simples e barato de manter. Porém, demanda manutenção mais frequente, como a troca da embreagem e atuadores e óleo de câmbio.

Freepik/Reprodução

Cuidados com o câmbio manual: a transmissão trabalha com um tipo de óleo que precisa ser trocado de tempos em tempos conforme manda o manual do fabricante. Em caso de desgaste, o câmbio precisa ser aberto e verificado. O primeiro sinal de desgaste é o pedal da embreagem que requer acionamento mais profundo. As dicas de uso são o escalonamento correto das marchas dentro do tempo do motor, não fazer reduções bruscas, não arrancar com o carro em segunda marcha ou soltar a embreagem com rapidez forçando o câmbio.

Freepik/Reprodução

Câmbio automático: hoje, mais de 60% dos carros vem equipados com transmissão automática e há inúmeros tipos: de dupla embreagem, com conversor de torque, do tipo CVT, com cinco, seis e até dez marchas. Porém, os cuidados são os mesmos na manutenção.

Freepik/Reprodução

Cuidados com o câmbio automático: Hoje, muitos carros tem transmissão automática, mas ela não é livre de manutenção. De tempos em tempos é preciso olhar a viscosidade do óleo e ficar sempre atento a trancos, ruídos metálicos e outras falhas. Mas câmbio requer tempo e análise, por isso trocar óleo de forma preventiva é indicado. Manutenção no câmbio requer tempo com a desmontagem e remontagem do sistema. Para fazer o câmbio durar mais tempo é preciso deixar a transmissão em “D” e acelerar sempre gradativamente. Ao estacionar, ter a certeza de que o carro parou por completo para então acionar o freio eletrônico e também usar o modo manual com parcimônia são dicas sempre válidas.

Freepik/Reprodução

Uma dica final é fazer uma troca preventiva do fluido da transmissão automática seguindo a especificação do fabricante. Ao comprar um carro usado, caso não tenha o histórico da última troca, é especialmente recomendado fazer de forma preventiva. Em geral fluidos de transmissão automática podem durar entre 60 e 80 mil quilômetros.

