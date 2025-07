Dolphin Mini? Conheça o primeiro carro elétrico feito no país: Gurgel E400 Modelo nasceu nos anos 1970 durante a crise do petróleo e foi produzido em série antes dos BYD Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h00 ) twitter

Gurgel Itaipu E400 Gurgel/Reprodução

Nesta semana a BYD divulgou em um evento em Camaçari/BA o primeiro “carro elétrico nacional”, o Dolphin Mini. Líder de vendas do segmento, o compacto elétrico tem seus méritos mas não foi de longe o pioneiro. Hoje o R7-Autos Carros volta no tempo para relembrar a história do primeiro veículo elétrico fabricado em série no país: o Gurgel Itaipu E400.

Explicação técnica do E250 Gurgel/Reprodução

No começo dos anos 1970 a Gurgel apresentou o E150, um subcompacto elétrico com desenho quadrado e futurista com 460kg e motor de 120 volts fabricado na França de 4,2CV com baterias de 3,2kw. Apresentado em 1974, ele deu origem a um projeto bem sucedido anos depois: o Itaipu E400. Ao todo, o E150 teve 26 unidades produzidas e o seu sucessor seria de fato o primeiro carro elétrico produzido em série.

Itaipu em 1974 em recarga no “eletroposto” Gurgel/Reprodução

Em 1975 surgiu o Gurgel Itaipu E250, que era uma proposta comercial de olho em uma demanda criada pela Eletrobras para que empresas comprassem carros elétricos. Na época, a primeira crise do petróleo elevou os preços e os postos fechavam nos finais de semana. Essa versão não foi feita em série mas levava 250kg e tinha autonomia para 65km rodando entre 50 e 60km/h.

‌



Itaipu E250: primeira versão com carga Gurgel/Reprodução

Foi só em 1981 que a Gurgel finalmente lançou o E400 que usava chassi próprio com linhas quadradas em três perfis: picape cabine simples, picape cabine dupla e furgão de carga.

E400 cabine dupla: o mais produzido Gurgel/Reprodução

O Itaipu E400 foi apresentado ao então presidente militar General Figueiredo e tinha motor de 10kw (13,5cv), conseguia chegar a 75km/h e tinha baterias para rodar até 80km com uma carga. O presidente deu uma volta no carro e entregou a primeira unidade para a Telebras.

‌



Figueiredo a bordo do E400 entregue para a Telebras em 1981 Gurgel/Reprodução

Várias empresas adquiriam unidades do Itaipu E400 e usavam no serviço diário em empresas estatais e privadas. A durabilidade das baterias permitia uma utilização até cerca de 60 mil quilômetros porém eram acumuladores de chumbo-ácido (o mesmo das baterias 12V dos carros convencionais) que custavam caro e o projeto perdeu força. Ainda assim, teve versões mais potentes como o E500 até meados dos anos 1980.

‌



Gurgel E500: último suspiro em 1984 Gurgel/Reprodução

Seja como for o Gurgel E400 teve pouco mais de 1.000 unidades produzidas e portanto foi o primeiro carro brasileiro elétrico produzido em série.

