Enchente? Veja como se proteger de um prejuízo com seu carro Verão traz consigo chuvas e enchentes que podem causar grandes problemas para o veiculo: veja como evitar Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Freepik/Reprodução

Com as fortes chuvas de verão, as cenas mais comuns na cidades brasileiras são os alagamentos que colocam vidas em risco e também podem ser destruidores para os automóveis. Em contato com a água e lama, os motores podem ficar inutilizados, mas alguns cuidados e um pouco de previsibilidade pode evitar um imenso prejuízo. Afinal, um carro atingido por enchente pode ter um custo de até R$5000 só para uma limpeza interna e um custo que pode superar os R$20.000 para recuperar um motor atingido pela água, isso se houver recuperação. Além disso, muitas apólices de seguro não cobrem danos causados por enchentes em áreas urbanas. Por isso, o motorista deve estar especialmente atento e precavido. O R7-Autos Carros selecionou alguns cuidados:

Planejar seus deslocamentos

‌



É muito importante programar os deslocamentos tendo em vista locais possivelmente atingidos por enchentes. São locais próximos a rios e córregos, locais mais baixos e também ladeiras por onde a água pode correr e invadir um automóvel estacionado ou mesmo em movimento.

Freepik/Reprodução

Ao escolher um local para parar, tem em conta que estas condições podem resultar em uma tragédia em caso de chuva forte. Procure estacionar o veículo em locais mais altos para evitar riscos.

‌



Freepik/Reprodução

Se puder programar, evite sair de casa próximo ao horários mais comuns de chuva que são os períodos da tarde. Se não for possível, tenha a garantia de poder estacionar o carro longe de um curso de água ou de uma região mais baixa que pode ser atingida por uma enchente.

‌



Caso aconteça

Se a água e lama invadirem o seu veículo o princípio mais importante é aguardar a secagem completa. Jamais se deve acionar a partida do carro após uma enchente. Caso o veículo seja atingido o ideal é remove-lo de guincho para um local seco e aguardar a secagem que será lenta sob o sol com portas abertas.

Freepik/Reprodução

A parte interna do carro deve ser desmontada por completo: bancos, forrações, teto e carpetes devem ser totalmente removidos para uma lavagem com água em alta pressão. O ideal é que esse serviço seja feito por um profissional especializado.

Freepik/Reprodução

A mecânica em muitos casos requer uma vistoria completa do motor, câmbio e sistemas elétricos. Somente após uma análise detalhada interna (por fora não é possível ter parâmetro de danos em um motor pela água e lama por exemplo), será possível ter a certeza de que os danos são reversíveis. Recuperar um motor é possível após desmonte e avaliação de um mecânico, mas é preciso fazer esse procedimento de forma correta sem ligar o veículo sob risco de levar ainda mais água para os componentes internos.

Freepik/Reprodução

Por fim, é sempre importante evitar trafegar por trechos alagados. Se isso for inevitável, o ideal é fazer a transposição com o carro engatado em baixa velocidade e sem que o nível de água cubra as rodas.

FLUTUANDO com o Yangwang U8: o carro para as enchentes de São Paulo. VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.