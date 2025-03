Ford Ranger chega à linha 2026 mais cara: veja os preços e versões Só a versão Raptor não teve aumento e segue na linha 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/03/2025 - 17h58 (Atualizado em 24/03/2025 - 17h58 ) twitter

Ford/Divulgação Ford/Divulgação

A Ford estreou a linha 2026 da picape Ranger, segunda utilitária mais vendida do país atrás da Toyota Hilux. Em geral a Ranger ficou entre R$ 3,6 mil e R$ 9 mil e só a versão Raptor é que se manteve no mesmo preço mas ainda como linha 2025. A versão Black baseada na XLS foi a que ficou mais cara e embora tenha sido lançada por R$ 219 mil já custa R$ 238,9 mil.

Confira os preços e versões da Ford Ranger 2026

Ranger XL 2026: a versão de entrada agora custa R$ 256,5 mil, um aumento de R$ 3.600 mantendo os mesmos itens de série. Essa versão tem motor Panther 2.0 turbodiesel de 170cv e 41kgfm de torque combinado com câmbio manual e tração 4X4.

Ford/Divulgação O Mecanico

Essa versão XL tem painel digital de 8 polegadas, multimídia vertical de 10 polegadas com conexão sem fio Apple CarPlay e Android Auto, ar digital, controle de tração e estabilidade, piloto automático com limitador (não adaptativo), ajuste de altura e profundidade do volante, farois com acendimento automático, 7 airbags e rodas de ferro com calota central e bancos em tecido.

Ranger Black 2026

A Black é baseada na XL mas tem visual específico com acabamentos na cor preta. Tem o mesmo motor 2.0 turbodiesel porém com câmbio automático de seis marchas e tração 4X2, rodas de liga leve aro 18 e grade, capa de retrovisor, santantônio e câmera com sensor de ré traseiro. Os bancos são revestidos em vinil com tecido.

Ford/Divulgação Ford/Divulgação

Ford Ranger XLS

A versão XLS é a última com motor 2.0 turbodiesel com câmbio automático e agora custa R$ 274,9 mil. Essa versão tem o mesmo pacote da Black mas troca o acabamento em preto brilhante pelos cromados e as rodas não são escuras e sim na cor cinza e a tração é do tipo 4X4.

Ford Ranger XLS 3.0 V6

A Ranger XLS é a primeira versão com o motor 3.0 V6 turbodiesel de 250cv e 61kgfm de torque combinado com câmbio automático de dez marchas e tração 4X4 e agora custa R$ 303,9 mil (aumento de quase R$ 4 mil). O pacote é igual ao da XLS 2.0 com o novo câmbio e motor.

Ford Ranger XLT 3.0 V6

A versão XLT fica mais equipada e mais cara agora precificada em R$ 308,6 mil. Essa versão traz banco do motorista elétrico, bancos em couro, retrovisores com rebatimento e alerta de colisão com frenagem autônoma, detector de pedestres e frenagem pós colisão.

Ford Ranger Limited 3.0 V6

A Ranger Limited ganha novos itens como ar condicionado digital dual zone, multimídia de 12 polegadas, maçanetas e detalhes cromados, protetor de caçamba e bagageiro de teto ao preço de R$ 346,6 mil. O pacote que inclui rodas de 20 polegadas com pneus 265/55, pacote completo ADAS com controle de cruzeiro adaptativo e câmera 360º por R$ 20 mil.

Ford/Divulgação

Resumo dos preços e versões

Ranger XL 2.0 MT 4x4

256.500

Ranger Black 2.0 4x2 AT

238.900

Ranger XLS 2.0 4x4 AT

274.900

Ranger XLS V6 3.0 4x4 AT

303.900

Ranger XLT V6 3.0 4x4 AT

308.600

Ranger Limited V6 3.0 4x4 AT

346.600

Ranger Raptor V6 3.0 Biturbo Gasolina 4x4 AT

490.000

