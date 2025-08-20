Ferrari mais cara da história é leiloada por R$ 140 milhões nos Estados Unidos Daytona SP3 chega a 340km/h mas teve valor superado em leilão por um motivo: se trata de um carro único Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 18h00 ) twitter

As Ferraris trazem consigo uma áurea de exclusividade e esportividade que atravessa décadas, estilos e perfis para os mais variados gostos dentro do setor automotivo.

Daytona SP3 RM Sotheby Auction - Divulgação

E nesta semana dentro do leilão organizado pela RM Sotheby’s, no Monterey Car Week, nos Estados Unidos, uma Ferrari Daytona SP3 chegou a um feito impressionante. O carro foi leiloado por US$ 26 milhões o que equivale a R$ 141 milhões em valores convertidos. Foi a Ferrari mais cara já vendida em toda a história.

Daytona SP3 RM Sotheby Auction - Divulgação

Ao todo 599 unidades foram produzidas da Daytona SP3. Porém, após essa série limitada a casa de Maranello produziu mais uma unidade que foi destinada à doação em um leilão de caridade. Antes, a Ferrari passou pela customização da Tailor Made recebendo pintura amarela e preta com detalhes em fibra de carbono. A customização de uma pintura assimétrica com a grafia “Ferrari” se estende por toda a carroceria e torna o carro único.

Daytona SP3 RM Sotheby Auction - Divulgação

Por dentro há logotipo da Ferrari no encosto dos bancos, painel e coluna de direção são revestidos de fibra de carbono e detalhes alusivos à equipe de Fórmula 1.

‌



Daytona SP3 RM Sotheby Auction - Divulgação

O motor é um 6.5 V12 que desenvolve 828 cavalos de potência e 62,5 kgfm de torque e um câmbio de dupla embreagem e sete marchas. O carro supera os 340km/h e faz o 0 a 100 km/h em 2,8 segundos e a 200 km/h em 7,4 segundos.

Daytona SP3 RM Sotheby Auction - Divulgação

A renda obtida com o leilão será revertida para a Ferrari Foundation e irá ajudar na reconstrução de escolas destruídas nos incêndios da Califórnia.

‌



