Fiat Panda "mais estreito do mundo" viraliza na internet Versão cortada tem só 50cv de largura e funciona de verdade Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/06/2025 - 17h00 (Atualizado em 30/06/2025 - 17h00 )

A Fiat lançou na Itália em 1981 um projeto moderno de um carro com linhas retas que faria história: o Panda. E agora, em seu país de origem, um carro se destaca pela solução inusitada. Trata-se do “Panda mais estreito do mundo” com 50cm de largura cortado porém funcional com motor, freio, volante e tudo mais.

O customizador fez o projeto com um único farol, lanterna e manteve o desenho quadradinho que fez escola na marca incluindo o projeto do Uno de 1983 lançado aqui em 1984.

Originalmente o Panda de 1981 tinha motor de 800cc e 34cv mas tinha versões interessantes como 1.2 litro de 60cv e até tração 4x4. A versão modificada conta com um motor elétrico de 24cv traseiro.

Ao cortar a carroceria o desenho mantém o capô longo, as portas, molduras de pára-brisa e traseira reta.

Obviamente é um veículo feito para exibições mas impressiona se tratar de um carro “funcional” que tem feito sucesso na internet.

