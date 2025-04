GWM Haval 2025/25 começa a chegar às lojas: veja preços e o que muda SUV híbrido fica mais caro e ganha emblemas e novos itens de série Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/04/2025 - 10h00 (Atualizado em 03/04/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

GWM/Divulgação

A GWM começou a enviar para os concessionários a primeira leva do Haval H6 2025/25. Ainda produzidos na China (a produção na fábrica de Iracemapolis começa em julho ou agosto), os SUVs híbridos recebem pequenas mudanças visuais, de conteúdo e mantém a motorização. Porém toda a linha ficou R$ 4 mil mais cara.

GWM/Divulgação

Visualmente o GWM Haval H6 2025/2025 ganha novas lanternas escurecidas e um novo logotipo da marca na tampa traseira. Internamente o painel recebe um revestimento que imita aço escovado parcial bem como nos revestimentos de portas.

GWM/Divulgação

Desde a versão de entrada o Haval H6 recebe novos itens como travamento automático das portas e comutador de farol alto automático. Este item está presente no Haval HEV e no PHEV19.

GWM/Divulgação

As versões PHEV34 e GT ganham ajuste de banco automático por reconhecimento facial (o equipamento já estava presente nos SUVs). O Haval H6 HEV2 2025/25 é o primeiro a chegar ao mercado enquanto as versões híbridas plugin serão oferecidas posteriormente.

‌



Motor do Haval H6, preços e versões

‌



O Haval H6 HEV2 (R$ 220 mil) tem motor 1.5 turbo com conjunto elétrico de 243cv e 54kgfm de torque combinados e tração dianteira.

GWM/Divulgação

O Haval HEV19 (R$ 245 mil) tem motor 1.5 turbo combinado com motor elétrico e bateria de 19kwh com abastecimento externo e 326cv e 54kgfm de torque. O Haval H6 PHEV34 (R$ 288 mil) tem dois motores elétricos que somam 393cv e 77kgfm de torque alimentado por baterias de 34kwh. A versão GT usa o mesmo conjunto motriz ao preço de R$ 325 mil.

‌



NÃO COMPRE O HAVAL H6 HEV! Compre logo o HAVAL H6 PHEV 19. VEJA O VÍDEO!

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.