GWM registra novo Haval H6 no Brasil mas versão atualizada deve demorar Visual atualizado e nova geração de híbridos flex devem demorar alguns anos Autos Carros|Marcos Camargo Jr 26/02/2025 - 09h31 (Atualizado em 26/02/2025 - 09h31 )

GWM/Divulgação

A GWM fez o registro do novo Haval H6 chinês aqui no Brasil. A importadora registrou no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) o mesmo Haval atualizado para o mercado chinês. Mas isso não quer dizer nada além de uma intenção de vender o SUV renovado por aqui.

GWM/Divulgação

Ao longo desse ano a GWM vai iniciar a montagem do Haval em solo brasileiro mas ainda com a maioria dos componentes importados. Quando foi lançado aqui, o Haval H6 tinha previsão de se manter com o mesmo visual e motorização por cerca de quarto anos.

GWM/Divulgação

Embora tenha convênios com 3 universidades de São Paulo para o desenvolvimento da tecnologia híbrida flex essa também não parece ser uma prioridade para a GWM. A princípio a GWM irá usar esses projetos a médio prazo sendo que a prioridade agora é nacionalizar a produção em Iracemápolis. Quanto ao novo desenho é mais provável que o Haval renovado também chegue junto com uma nova geração de motores o que ainda deve levar alguns anos .

