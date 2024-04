GWM oferece wallbox grátis na compra do Ora 03 elétrico

Alto contraste

Linhas do Ora já são conhecidas, mas aqui na versão Skin ficam mais evidentes

A GWM Brasil acaba de anunciar que na compra do elétrico Ora 03 nas versões Skin e GT o cliente ganha um carregador portátil de série bivolt de 7kw de potência.

O carregador da GWM tem garantia de 3 anos e permite fazer a recarga em casa da bateria do ORA 03 Skin em cerca de 4h (de 20% a 80%) e do GT em 5h30min.

Carregador da GWM tem garantia de 3 anos

Os compradores do Ora 03 ganham o chamado “Pacote Tranquilidade” com tag de pedágio Veloe, Tomorrow Assistance, com oficina remota e carro cortesia, e a proteção total da bateria por dois anos contra qualquer tipo de dano físico e elétrico, além da garantia de fábrica por 8 anos ou 200 mil km para a bateria e de 5 anos sem limite de quilometragem para o veículo, seja para uso particular ou comercial. Ao comprar o Ora 03 o cliente também tem recompra garantida do veículo na rede.

Modelo promete 0-100km/h em 8,2s e velocidade máxima de 160km/h

O Ora 03 é vendido em duas versões sempre com motor de 171cv e 25kgfm de torque A versão Skin (R$ 150 mil) vem com uma bateria de 48 kWh, que oferece autonomia de 232 km e o GT (R$ 184 mil) possui uma bateria de 63 kWh e 319 km de autonomia (dados do Inmetro).