GWM Ora 03 ganha versão limitada intermediária por R$ 169,9 mil
Serão mil unidades da configuração chamda de BEV58 que traz até teto panorâmico
A GWM liberou a pré-venda do Ora 03 BEV58, uma edição limitada a 1.000 unidades posicionada como modelo intermediário do elétrico compacto.
O Ora 03 BEV58 começa a ser entregue nas concessionárias no próximo fim de semana com preço de R$ 169.000.
O GWM Ora 03 BEV58 traz itens adicionais em relação à versão Skin, incluindo teto solar panorâmico, carregador por indução de 15W, espelho interno fotocrômico, teto e retrovisores pintados de preto, além de acabamento interno escurecido. O compacto será oferecido nas cores Azul Copacabana, Vermelho Brava, Branco Ágata e Preto Hematita.
O motor elétrico continua igual das outras opções, entregando 171 cv de potência e 250 Nm de torque, com seis modos de condução e três níveis de assistência: conforto, normal e esportivo. Todavia, a novidade utiliza bateria de 58 kWh, com autonomia de até 420 km no ciclo WLTP e 315 km no ciclo do Inmetro.
O Ora 03 BEV58 mantém os sistemas de segurança como 7 airbags, freios com ABS e EBD, frenagem autônoma de emergência (para pedestres, ciclistas e motociclistas), câmera 360°, assistente de ponto cego com alerta de abertura de portas, condução semiautônoma nível 2+, entre outros recursos.
A GWM ainda informou que durante a ampanha de lançamento, o cliente poderá optar por uma das seguintes condições: financiamento com taxa zero, seguro grátis ou bônus de R$ 10 mil na troca do usado.
Preços
ORA 03 Skin BEV48 – R$ 154.000
ORA 03 BEV58 (edição limitada) – R$ 169.000
ORA 03 GT BEV63 – R$ 189.000
