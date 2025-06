GWM ORA 03 já mudou na China e pode vir ao Brasil em breve Elétrico ganha retoques visuais que devem demorar a estrear por aqui Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 11h00 ) twitter

GWM/Divulgação

O GWM Ora 03 conhecido como Ora Good Cat na China acaba de receber algumas mudanças pontuais no visual e na conectividade. O compacto elétrico cujas vendas vem caindo na China em função da alta concorrência já reagiu com a estreia da linha 2026. Confira o que mudou:

GWM/Divulgação

O elétrico compacto da GWM ganha novidades no acabamento externo com uma nova grade trapezoidal inferior e novo desenho de pára-choque. Vale ressaltar que apesar das mudanças confirmadas na China as vendas do modelo atualizado não começaram.

GWM/Divulgação

Na traseira há uma nova assinatura com o emblema “GWM” e não “Ora”, novidade já aplicada ao modelo vendido no Brasil linha 2026. O modelo chinês também recebeu um defletor de ar traseiro.

GWM/Divulgação

Por dentro a GWM anuncia maior interatividade nas telas mas não foram divulgados mais detalhes. A motorização não mudou e segue com três opções 100% elétricas.

GWM/Divulgação

Na China o Ora tem opções de 143 a 184cv com autonomia de até 501km no ciclo chinês. As baterias do Ora 03 (ou Good Cat) tem 48kw ou 63kwh. No mercado nacional o motor é sempre de 171cv e 25,5kgfm e a nomenclatura do carro agora tem um número. A versão de entrada é a Skin BEV48 em referência à bateria enquanto a mais potente é chamada GT BEV63. Os preços variam de R$ 169 a R$ 199 mil. Como o Ora 03 vendido no Brasil já está na linha 2026 é pouco provável que algo mude ainda esse ano.

