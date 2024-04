GWM vai lançar outro SUV híbrido da linha Haval dia 25 Modelo tem motor a combustão é combinado com um elétrico e resulta em 377cv

Haval Dargo já teve mais de 400.000 unidades vendidas na China em quatro anos Haval Dargo já teve mais de 400.000 unidades vendidas na China em quatro anos (GWM/Divulgação)

A Great Wall Motors (GWM) também está acelerando o desenvolvimento de novos produtos no mercado chinês. No dia 25 de março a GWM irá revelar a segunda geração do Haval Hi4 conhecido na China como Dargo.

CONSUMO REAL HAVAL H6 HEV de 243cv com motor híbrido: custa o preço do COMPASS e COROLLA CROSS 2024. Veja o vídeo!

A palavra Dargo vem da transcrição chinesa 大狗 (dagou) que significa Big Dog ou “cachorrão”. Este SUV de visual tradicional terá muitas inovações de visual mas principalmente motorização.

Modelo pode fazer até 74km/l de gasolina Modelo pode fazer até 74km/l de gasolina (GWM/Divulgação)

O Haval Hi4 terá motor híbrido e tração integral combinado motor 1.5 turbo que funciona como motor gerador e também para acionar as rodas diretamente em alta velocidade. O motor a combustão é combinado com um elétrico e resulta em 377cv com 75kgfm de torque capaz de render até 74km/l de gasolina.

(GWM/Divulgação)

O Haval Dargo já teve mais de 400.000 unidades vendidas na China em quatro anos. Agora ele estará pronto para manter a performance e agora mais rendimento com motor híbrido.