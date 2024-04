Harley Davidson confirma estreia da coleção “CVO” no Brasil

Alto contraste

A Harley-Davidson acaba de confirmar a estreia de modelos exclusivos da coleção CVO (da siga Custom Vehicle Operation ou operação de veículo customizado) para o mercado brasileiro, inicialmente com os modelos CVO Street Glide e CVO Road Glide ST disponíveis na rede de concessionárias Harley-Davidson a partir de 15 de abril, com preços a partir de R$257.450,00.

Harley CVO Street Glide Street Glide 2024 estará nas lojas da Harley em breve





A linha CVO é posicionada como um produto de aspiração do segmento de motocicletas de alta cilindrada com acabamento e tecnologias exclusivas.

Harley Davidson Ultra Glide 2024

Todos os modelos vêm equipadas com acabamentos exclusivos, sistema de infotainment alimentado pelo novo sistema operacional Skyline e o sistema de som de alto Stage II foi desenvolvido pela Rockford Fosgate, com amplificador de 500 Watts e falantes de 150 Watts.

“Cada uma destas motos é uma obra-prima, cuidadosamente concebida para oferecer uma experiência de condução sem paralelo, combinando um estilo lendário com tecnologia avançada. Estamos confiantes de que os entusiastas ficarão impressionados com o nível de detalhes e desempenho destes novos modelos CVO, que representam o auge do estilo e design da Harley-Davidson”, destaca John Klein, Diretor Geral para a América Latina.





CVO Road Glide ST

CVO Ultra Glide CVO estreia no Brasil com preço a partir de R$ 257 mil

A Road Glide CVO ST tem motor 121 V-Twin e traz suspensão aprimorada, escape, riser de guidão e componentes de fibra de carbono. Vem na cor Raven Metallic, que traz detalhes Screamin’ Eagle pintados nas laterais da carenagem e no tanque de combustível,. Há amortecedores Showa ajustáveis na dianteira e traseira e freios Brembo

CVO Street Glide ST

CVO Street Glide ST

A CVO Street Glide ST traz sua característica carenagem bat wing (asa de morcego) com luzes em LED e projeto aerodinâmico exclusivo também bem equipada com o motor Milwaukee-Eight 121 com o sistema VVT (Variable Valve Timing) com torque em baixas rotações e elevada potência em altas rotações.