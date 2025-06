Honda domina vendas de motos em maio; veja top 10 CG 160 teve mais de 42 mil unidades emplacadas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/06/2025 - 15h00 (Atualizado em 08/06/2025 - 15h00 ) twitter

Redes Sociais/Divulgação

A Honda teve sete motos no top 10 mais vendidas em maio. Claro, a CG 160 segue na liderança com 42.478 unidades emplacadas. Na sequência vem a Biz 110i com 23.177 unidades contabilizadas e Pop 110i com 20.850 unidades licenciadas.

Honda/DIvulgação Honda/DIvulgação

Com 17.992 unidades vendidas, a NXR 160 ficou na quarta colocação. Depois das quatro primeiras colocadas serem da Honda, vem a Mottu Sport 110i ficou em quinto com 10.893 unidades negociadas. A sexta colocada foi a Yamaha YBR 150 com 6.063 unidades licenciadas.

Honda/Divulgação

No sétimo até o oitavo lugar ficaram três motos da Honda. A CB 300F teve 5.612 unidades comercializadas, logo atrás ficou a PCX 160 com 4.792 unidades emplacadas e a XRE 300 com 4.110 unidades licenciadas. Fecha o top 10, a Shineray XY 125 teve 4.101 unidades negociadas.

‌



Top 10 motos mais vendidas em maio de 2025

1 - Honda CG 160 – 42.478

‌



2 - Honda Biz 110i – 23.177

3 - Honda Pop 110i – 20.850

‌



4 - Honda NXR 160 – 17.992

5 - Mottu Sport 110i – 10.893

6 - Yamaha YBR 150 – 6.063

7 - Honda CB 300F – 5.612

8 - Honda PCX 160 – 4.792

9 - Honda XRE 300 – 4.110

10 - Shineray XY 125 – 4.101

