Honda Pop 110i 2025 perde embreagem e ganha novo motor

Alto contraste

A+

A-

A Honda Pop 110i estreou como modelo mais barato da marca no país mas há quase 10 anos não sofria nenhuma alteração. Mas ao estrear a linha 2025 a Honda Pop 110i permanece com seu despojado visual sem carenagem mas recebe um novo motor, partida elétrica e perde a embreagem.

Honda Pop 110i ES Honda Pop 110i ES estreia linha 2025 (Honda Divulgação)

Esse novo motor tem diâmetro do cilindros um pouco de 50mm para 47mm e aumentou o curso do pistão de forma significativa de 55 para 63,12mm e a taxa de compressão aumentou para 10:1.

Honda Pop 110i ES Honda Pop 110i ES estreia linha 2025 (Honda Divulgação)

As alterações prometem deixar o monocilíndrico mais esperto com respostas mais ágeis além de melhorar a eficiência energética. Agora a Pop 110i ES (partida elétrica) tem 8,43cv e 0,9kgfm de torque, um ganho de potência frente aos 7,9cv anteriores.

Honda Pop 110i ES Honda Pop 110i ES estreia linha 2025 (Honda Divulgação)

A economia de combustível também aumentou e o consumo médio é de 49,1km/l com autonomia média de 206km por tanque de 4,2 litros. Agora o sistema de escape da Pop 110i ES recebeu um segundo catalisador e um filtro de carvão ativado.

Publicidade

Honda Pop 110i ES Honda Pop 110i ES estreia linha 2025 (Honda Divulgação)

Assim como a Biz, a Pop 110 finalmente abriu mão da embreagem. O câmbio continua de quatro marchas mas sem acionamento de embreagem manualmente, já que agora o mecanismo é tipo centrífugo.

Honda Pop 110i ES Honda Pop 110i ES estreia linha 2025 (Honda Divulgação)

As medidas também mudam um pouco com 1,83m de comprimento, 1,23m de entre eixos, 0,72m de largura e 1,03m de altura com vão livre do solo 1mm mais alto, rodas aro 17 na frente e 14 na traseira com pneus Michelin Pilot Street 2.

Publicidade

Honda Pop 110i ES Honda Pop 110i ES estreia linha 2025 (Honda Divulgação)

Disponível nas cores preta, vermelha e branca com banco vermelho a Pop 110i ES também ganhou novos adesivos. Também mantém os 3 anos de garantia com as sete primeiras trocas de óleo com mão de obra gratuita. O preço da Honda Pop 110i ES é de R$ 9.690 além do frete, um aumento de R$ 120 em relação à versão 2024.