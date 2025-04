Honda registra nova PCX 160 no Brasil: veja como vai ficar Scooter deve seguir atualizações da versão europeia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/04/2025 - 09h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 09h00 ) twitter

INPI/Reprodução

A Honda já está trabalhando em um conjunto de atualizações importantes para a linha da PCX 160. Em 2024 a PCX teve 55 mil unidades vendidas, quase quatro vezes mais que sua concorrente Yamaha NMAX.

INPI/Reprodução

A Honda PCX 160 deve ganhar uma nova dianteira com um novo elemento superior no escudo, novos ângulos na carenagem lateral e maior conectividade segundo mostram imagens de registro do INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

INPI/Reprodução

A nova PCX deve seguir a linha do modelo europeu e por isso deve ter um novo painel TFT colorido e maior conectividade com aplicativo e novos comandos.

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

A Honda Motos sempre guarda muito bem seus segredos mas a imagem de registro não deixa dúvidas quanto às possíveis mudanças a caminho.

‌



Honda/Divulgação Honda/Divulgação

A Honda PCX 2025 recebeu apenas novas cores mas deixou mudanças visuais para depois. Aliás, as últimas atualizações já marcam três anos na linha do scooter. O motor 160 da PCX tem 16cv e 1,5kgfm de torque combinado com câmbio CVT. Os preços da linha 2025 partem dos R$ 17,9 mil e chegam a R$ 20,2 mil além de frete e seguro como preço sugerido da linha PCX.

‌



