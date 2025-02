Hyundai HB20 e Creta ficam mais caros na linha 2025: veja os preços Compacto e SUV já aparecem com reajuste no site Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/02/2025 - 15h53 (Atualizado em 05/02/2025 - 16h09 ) twitter

A Hyundai já promoveu mais um aumento de preços das linhas HB20 e Creta no mercado brasileiro. No caso do HB20, os preços ficam até R$ 3.620 mais caros, enquanto no caso do Creta os reajustes chegam a R$ 7 mil. Confira os novos preços.

Marcos Camargo Jr. 16.12.2024 Marcos Camargo Jr. 16.12.2024

Novos preços HB20 2025

No caso do HB20 que em 2024 vendeu quase 100 mil unidades, os reajustes vão de R$ 2,4 a R$ 3,6 mil. O motor do HB20 é o conhecido 1.0 aspirado de 75/80cv e 10,2kgfm de torque combinado com câmbio manual enquanto na versão turbo o 1.0 TGDI tem 115/120cv e 17,5kgfm de torque sempre combinado com câmbio automático de seis marchas.

HB20 20233: como anda o renovado hatch 1.0 turbo Marcos Camargo Jr. 06.07.2022

No caso do Hyundai HB20 2025, os maiores reajustes ficaram para as versões mais caras. No caso da Comfort Plus tech, o reajuste de R$ 3,6 mil eleva o preço para R$ 117.510. A versão de entrada Sense PLus 1.0 ficou R$ 2,6 mil mais cara e agora sai por R$ 93.310.

4 - Hyundai HB20: 7.421 emplacamentos Marcos Camargo Jr

HB20 Sense Plus 1.0 MT: R$ 93.310

Comfort Plus 1.0 MT: R$ 96.510

Limited Plus 1.0 MT: R$ 101.210

Comfort Plus Tech 1.0T AT: R$ 117.510

Platinum Safety 1.0T AT: R$ 128.010

Marcos Camargo Jr. 03.12.2024 Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

Hyundai Creta 2025

O SUV compacto reestreou no final do ano passado mudando a linha por completo mas mantendo o motor 1.0 TGDi na maioria das versões, enquanto na topo de linha ganhou o 1.6 turbo. Mesmo recém-lançado, o Creta 2025 não escapou de uma série de aumentos.

Marcos Camargo Jr. 03.12.2024 Marcos Camargo Jr. 03.12.2024

A versão mais completa Ultimate com o motor 1.6 turbo custa R$ 196,9 mil, um aumento de R$ 7 mil.

A versão Comfort agora custa R$ 147,3 mil e a N Line passa a custa R$ 187,5 mil. A Limited agora sai por R$ 162,4 mil, encarecendo cerca de R$ 6 mil. A Platinum custa R$ 178,9 mil. Em todas elas, o motor é o 1.0 TGDI de 120cv e 17,5kgfm de torque.

Hyundai Creta Comfort 1.0T: R$ 147.390

Limited 1.0T: R$ 162.490

Platinum 1.0T: R$ 178.990

N Line 1.0T: R$ 187.590

Ultimate 1.6T: R$ 196.990

