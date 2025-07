Leapmotor C11 estreia na China com radar inteligente de 300 metros SUV tem processador rápido e está disponível na versão híbrida com motor gerador e elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/07/2025 - 11h00 (Atualizado em 13/07/2025 - 11h00 ) twitter

Leapmotor C11 Leapmotor/Divulgação

A Leapmotor lançou na China esta semana o C11 com avanços na tecnologia e também no design. A marca que estreia no segundo semestre aqui no Brasil já renovou seu SUV médio que chega nas versões elétrica e EREV (elétrico com extensor de alcance movido por motor a gasolina). A grande novidade está no avanço sistema de condução autônoma com um radar capaz de “ler” informações da via de forma antecipada com 300m de alcance.

Leapmotor C11 Leapmotor/Divulgação

No design há um novo pára-choque mais anguloso, novos detalhes na traseira e novos comandos internos nas telas.

Leapmotor C11 Leapmotor/Divulgação

Nas dimensões o Leapmotor C11 segue com 4,79m de comprimento, 1,90m de largura e 1,65m de altura com entre eixos de 2,93m.

O Leapmotor C11 tem basicamente duas opções de motorização. O elétrico tem 295cv e 36kgfm de torque e Máxima de 190km/h com aceleração de 0-100km/h em 6,1s e duas opções de bateria: 78,5kwh para 580km de autonomia e 81kwh para 640km. A arquitetura é de 800v permitindo carga rápida de 30 a 80% em 18 minutos.

Leapmotor C11 Leapmotor/Divulgação

Já a versão EREV tem motor gerador 1.5 a gasolina, motor elétrico de 268cv e 32kgfm de torque alimentado por bateria de 41,7kwh de lítio ferro fosfato. A aceleração de 0-100km/h é feita em 7,6s e a máxima é de 170km/h. O alcance da versão elétrica apenas com a bateria de é 320km.

Na parte interna o painel é composto por novo volante e layout da tela. A instrumentação tem 10,2” e a multimídia 17,3” com resolução de alta definição 2K. O processamento é garantido por um processador Qualcomm Snapdragon SA8295P e sistema operacional Leapmotor OS 4.0 Plus.

A versão elétrica varia de US$ 20,8 a US$ 23 mil (R$ 120 a R$ 130 mil em valores convertidos) e a EREV de US$ 20,8 a US$ 22,6 mil (R$ 120 a R$ 128 mil). Os preços são válidos apenas para o mercado chinês.

