Veja como é uma concessionária Leapmotor na China Marca de eletrificados da Stellantis deve lançar alguns de seus produtos no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo Jr 21/04/2025 - 08h54 (Atualizado em 21/04/2025 - 09h39 )

Leapmotor Concessionária

A Leapmotor está de malas prontas para o Brasil e deve estrear, por aqui, dois modelos que estão à venda no mercado chinês. O R7-Autos Carros visitou um showroom da marca Leapmotor em Hangzhou, a 160 km de Shangai. Afinal, quais serão os carros que a Leapmotor vai lançar no Brasil?

No showroom da marca estavam expostos o T03, C10, B10, C11 e B01, que integram todo o Portfólio da Leapmotor. Todos os modelos são elétricos, mas a marca da Stellantis devem completar o catálogo com modelos elétricos de alcance estendido, que usam motor a combustão para carregar as baterias que alimentam o motor elétrico. Veja as primeiras impressões:

Leapmotor Concessionária

C10: o SUV médio da Leapmotor tem motor elétrico de 218cv e cerca de 420 km de autonomia. Com bom acabamento, o perfil do SUV chinês é médio-grande. Com bom acabamento, um dos pontos altos do carro é a tecnologia com multimídia de 14 polegadas com multicomandos, rodas aro 20 e revestimento integral de couro além de teto solar panorâmico.

Leapmotor Concessionária

B10: é o novo carro de volume da Leapmotor. Recém apresentado na Europa, teve 10.000 encomendas no dia de lançamento. Além da versão elétrica, também foi confirmada a “REEV”, que virá equipada com motor a combustão, que funciona como gerador para o motor elétrico.

Leapmotor Concessionária

Na China, o B10 tem preço em torno dos US$ 15 mil, enquanto na Europa o SUV também é muito competitivo, vendido por € 18 mil, cerca de R$ 108 mil em valores convertidos.

Leapmotor Concessionária

C01: o sedã elétrico tem linhas bem arrojadas de um cupê e vem com opção de motor de 268cv com 36kgfm de torque e com dois motores que somam 536cv e 53kgfm de torque. Também teve uma versão EREV confirmada com propulsor 1.5 de 94cv, que funciona como motor gerador para o elétrico de 272cv.

Leapmotor Concessionária

C16: o SUV maior da Leapmotor tem 7 assentos e pode ser uma aposta da marca em modelos de maior porte. O Leapmotor C16 tem a terceira fileira de assentos que pode ser acessada por um espaço na academia.

Leapmotor Concessionária

T03: o subcompacto exposto no showroom faz relativo sucesso na China e tem motor de 107cv e 16kgfm de torque, O T03 é alimentado por bateria de 43kw que rende autonomia de 400 km no ciclo CLTC chinês. No entanto, em contato com a marca, apuramos que a princípio a Leapmotor não vai comercializar o T03 no Brasil. A prioridade será estabelecer a marca com produtos melhor posicionados.

Leapmotor Concessionária

Ao longo da semana no Salão de Shangai, a Leapmotor irá revelar mais sobre a estratégia de lançamento no mercado brasileiro.

