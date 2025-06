McDonalds confirma: promoção das miniaturas da F1 está esgotada R7-Autos Carros encontrou unidades à venda em sites de classificados por até R$ 600 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h16 ) twitter

McDonalds confirma: promoção das miniaturas da F1 está esgotada McDonalds/Divulgação

O McDonalds se pronunciou hoje após a promoção das miniaturas de Fórmula 1, alusivas ao lançamento do filme “F1”. A ação de marketing com uma venda combinada de combo do lanche Quarterão com Bacon e uma miniatura 1/43. A rede de fast food não disse quantas unidades foram disponibilizadas para venda mas confirmou que a promoção foi encerrada.

McDonalds confirma: promoção das miniaturas da F1 está esgotada OLX/Reprodução

Nas redes sociais, sites de marketplace e classificados como o OLX, o R7-Autos Carros encontrou miniaturas à venda com preços entre R$ 200 e R$ 600. Alguns vendedores profissionais afirmam ter lotes de até 62 unidades dos carrinhos disponíveis para compra.

McDonalds confirma: promoção das miniaturas da F1 está esgotada McDonalds/Divulgação

A miniatura de Fórmula 1 foi oferecida em dois modelos: APXGP, uma equipe ficcional do filme e outra nas cores vermelho, laranja e branco alusiva a outra equipe ficcional da rede de lanchonetes.

“A companhia lamenta que nem todos tenham conseguido as miniaturas exclusivas do McMenu F1® — O Filme. A procura foi muito acima da quantidade de unidades disponíveis, o que ocasionou o esgotamento antes do previsto, já que tratou-se de uma edição limitada. Seguimos atentos aos desejos de nossos clientes para os próximos lançamentos.”

‌



Ou seja, para tristeza dos fãs e colecionadores, o McDonalds não irá oferecer mais um lote dos carrinhos colecionáveis. O R7-Autos Carros esteve em três lojas da capital paulista e ainda na manhã desta quinta feira, um dia após o lançamento, nenhuma unidade tinha as miniaturas disponíveis.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.