Mini John Cooper Works volta com a mesma potência e novo visual Esportivo é vendido nas versões hatch e cabrio com motor 2.0 litros de 231 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/04/2025 - 13h30 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mini John Cooper Works Mini/Divulgação

O Mini John Cooper Works voltou a ser vendido no Brasil nas versões hatch e cabrio com preços entre R$ 319.990 e R$ 349.990. Mas o consumidor não deve esperar grandes mudanças de desempenho, pois ambos são equipados com motor 2.0 litro turbo de 231 cv já conhecido.

Mini John Cooper Works Mini/Divulgação

O John Cooper Works complementa a linha da atual geração do Mini vendido como elétrico e também a combustão. Além da logo da versão, esse modelo ganha com grade no formato octagonal escurecida, faróis de LED arredondado, rodas de 17 polegadas com acabamento esportivo, saída de escapamento central, difusores traseiros em preto e faróis com desenho futurista.

Mini John Cooper Works Mini/Divulgação

O interior tem acabamento exclusivo da versão, painel de instrumentos digital na multimídia arredondada com sistema Mini Operating System 9, com conexão com Android Auto e Apple CarPlay, sistema de som Harman Kardon com 12 alto-falantes e 365 watts, bancos com revestimento em couro com costura vermelha, entre outros acabamentos e equipamentos.

Mini John Cooper Works Mini/Divulgação

Essa versão também conta com parking assistant plus, assistente de manutenção de faixa, controle de cruzeiro adaptativo, câmera com visualização de 360 graus, detecção de ponto cego, controle de direção longitudinal e lateral, prevenção de colisões, entre outros.

‌



Mini John Cooper Works Mini/Divulgação

O coração do Mini John Cooper Works é o motor 2.0 litros turbo, que entrega até 231 cv e 38,7 kgfm de torque. A transmissão é automática de dupla embreagem de sete velocidades. Segundo a marca, é possível fazer de zero a 100 km/h em apenas 6,1 segundos e atingir a velocidade máxima de até 250 km/h na versão hatch. Já na configuração conversível chega aos 100 km/h em 6,4 segundos e atinge a máxima de 245 km/h.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.