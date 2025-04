Toyota prepara o lançamento de 15 modelos elétricos até 2027 Depois do bZ4X e do C-HR+ há planos de novos modelos a bateria Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/04/2025 - 10h42 (Atualizado em 08/04/2025 - 10h57 ) twitter

Toyota está preparando uma virada de chave total Toyota/Divulgação

Depois de manter uma postura cautelosa em relação aos veículos elétricos, a Toyota está preparando uma virada de chave total que começa já neste ano. Até 2027 serão 15 modelos elétricos a bateria, segundo informou o jornal japonês Nikkei.

Toyota/Divulgação

Segundo o jornal, a meta da Toyota é produzir 1 milhão de elétricos por ano até 2026, número quase 10 vezes maior que o de hoje. Em 2024, 140 mil unidades elétricas a bateria saíram de suas fábricas.

Toyota/Divulgação

Hoje o único carro de volume deste segmento é o SUV elétrico bZ4X, equivalente ao Lexus RX. Na Europa, a Toyota lançou o C-HR+ e agora vai pisar no acelerador.

E para acelerar a produção e os lançamentos a Toyota está trabalhando em novidades como a Hilux elétrica que pode ser feita na Argentina. Na China, a parceria com a GAC também trouxe a expertise em tecnologia eletrificada que pode ajudar no ganho de escala.

‌



Toyota/Divulgação

Segundo o Automotive News na Europa, a Toyota apenas disse “a informação não foi anunciada pela empresa”, mas não desmentiu nada a respeito desses planos.

Akio Toyoda disse há quatro anos que a marca só iria apostar com força em carros elétricos quando o consumidor e o mercado estiverem prontos para isso ocorrer e pelo visto a Toyota está realmente preparada para esse momento.

‌



