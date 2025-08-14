Mustang Dark Horse chega para empolgar com 507cv: já aceleramos Esportivo ganhar mais de 50cv na nova versão com toques de GT500 e apetite por acelerar Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h00 ) twitter

Ford Mustang Dark Horse Ford/Divulgação

A Ford lança no Brasil a terceira versão do Mustang para o mercado brasileiro. O Dark Horse tem apelo mais esportivo, motor recalibrado com 507cv e itens herdados do GT500. O pacote completa a linha do Mustang à venda no país ao preço de R$ 649,9 mil.

Ford Mustang Dark Horse Ford/Divulgação

Essa será a terceira versão do clássico vendida esse ano. Após a GT Performance e Mustang manual, agora o Dark Horse chega como mais uma opção ao consumidor. Ao todo este ano a Ford vendeu 579 unidades desconsiderando os de câmbio manual que estão sendo entregues em agosto. Ao todo 4.000 unidades foram vendidas desde que a Ford começou a importar o esportivo oficialmente.

Mustang Dark Horse Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

“O Mustang sempre teve nas versões de linha uma versão esportiva, para corridas, começou no Shelby GT350 em 1965, tivemos na primeira geração na sexta também, o Boss 302 também entre outros” diz Denis Rossini, gerente de Marketing da Ford.

‌



Diferenças de design

‌



O Mustang Dark Horse traz detalhes visuais específicos como a dianteira escurecida com apliques ao redor dos faróis em LED, os emblemas “Dark Horse”, rodas esportivas aro 19 na cor preta e pneus Pirelli PZero 225/40 na dianteira e 275/40 na traseira com pinças pretas e freio Brembo com sistema específico para “Drift”.

‌



Ford Mustang Dark Horse Ford/Divulgação

Nas laterais ganha emblema presente também na traseira onde há escapamento duplo, aerofólio e pára-choque elevado e específico da versão. São seis cores disponíveis incluindo azul, vermelho e preto.

Motor do Mustang Dark Horse

O motor é o tradicional V8 Coyote aspirdo com 507cv e 57,8kgfm de torque combinado com transmissão automático de dez marchas com 80% de torque já em 2500rpm. A biela e virabrequim são herdados do GT500. Chega a 250km/h e o 0-100km/h é feito em 3,7s (no GT a aceleração é feita em 4,3s).

Ford Mustang Dark Horse Ford/Divulgação

“É o Mustang mais potente em linha que tivemos, a direção combina com a potência adicional, o diferencial Torsen e disco flutuante além da suspensão temos uma série de itens levando essa experiência como produto a um outro nível”, completa Rossini.

Ford Mustang Dark Horse Ford/Divulgação

Para o Brasil há uma calibração específica do motor como maior pressão na câmara de combustão. A Ford disse ter feito os ajustes para rodar com a nova gasolina E30 com até 30% de etanol.

Ford Mustang Dark Horse Ford/Divulgação

O escapamento do Mustang Dark Horse tem menos perfurações no ressonador, ronco mais elevado e resulta em um som um pouco mais alto em relação ao GT. A dimensão do escape é uma polegada maior contribuindo com o som mais elevado especialmente em altas rotações. Também pode ser personalizado na tela quanto ao ruído.

Ford Mustang Dark Horse Ford/Divulgação

O motor V8 ganha um novo radiador para o diferencial traseiro Torsen. Segundo a Ford a peça garante a transferência de torque de forma mais rápida e progressiva com funcionamento sempre 100% mecânico.

Mustang Dark Horse Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

A suspensão ganha novas buchas, molas dianteiras mais rígidas, suspensão independente Magneride e direção 25% mais rápida segundo a Ford. “Os novos conteúdos entregam uma experiência de pista fruto de um projeto detalhado que colocamos à disposição do nosso cliente”, diz Ariane Campos, supervisora de engenharia da Ford América do Sul.

Conteúdo tecnológico do Dark Horse

O Ford Mustang Dark Horse oferece cinco modos de condução incluindo o modo personalizável com rotação e velocidade, assistência da direção, controles de tração e estabilidade, rigidez de suspensão, sensibilidade do acelerador entre outros.

Mustang Dark Horse Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

Também é possível combinar o nível de ruído do escapamento, modos de direção e quatro modos de suspensão. Com o “Track Apps” é possível usar um cronômetro, freio de drifting, medidores auxiliares e outros parâmetros de condução.

Ford Mustang Dark Horse Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

O painel digital tem 12,3” e a multimídia 13,2” com sistema Sync 4, ar condicionado dual zone, bancos com aquecimento e refrigeracao, carregador sem fio de celulares, detecção de buracos e conjunto com controle de Cruzeiro adaptativo com “stop and Go”, alerta de colisão e detecção de pedestres, assistente de faixa, assistente de manobras evasivas, farol alto automático e reconhecimento de placas de trânsito além de sete airbags.

Teste na estrada e na pista

No primeiro contato com o carro ainda na cidade de São Paulo o Mustang se mostra afiado para o uso urbano. No modo de condução normal entrega potência, é claro, mas não chega a ser duro como outros esportivos nem baixo demais. Os mais de 50cv disponíveis aparecem quando saímos da capital rumo ao interior paulista. O ronco agressivo é configurável no painel, a entrega de potência empolga e a direção foi recalibrada ficando mais responsiva e segura.

Ford Mustang Dark Horse Ford/Divulgação

No autódromo é possível perceber que a eletrônica melhorou as respostas da suspensão magnética, o diferencial Torsen ajuda a manter o carro “grudado” no chão e permite o uso em pista por mais tempo graças a radiador extra.

Mustang Dark Horse Marcos Camargo Jr. 14.08.2025

Na prática a melhor versão do Mustang está à venda no Brasil com toque de esportividade sem abrir mão de um carro onde se pode usar tanto na rua quanto em um circuito embora nunca passe despercebido. Afinal, é um Ford Mustang.

