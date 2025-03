Novo Audi A6 Avant 2025 é revelado: legado das peruas continua Station Wagon tem até opção de motor V6 e irá conviver com versão elétrica Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/03/2025 - 19h00 (Atualizado em 05/03/2025 - 19h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Audi lançou nesta semana a perua A6 Avant na Europa. Posicionada acima da A5, a perua do A6 a combustão promete a continuidade da station wagon concorrente da linha Série 5 Touring da BMW e Mercedes E Estate. Depois um teaser onde ela foi revelada quase por inteiro o lançamento ocorreu neste a semana e irá concorrer com a A6 Avant E-Tron elétrica.

Novo A6 Avant: motor 2.0, versões diesel e até V6 híbrido leve (Audi Divulgação)

Agora o A6 tem 4,99m de comprimento, coeficiente aerodinâmico invejável de 0,25, 2,92m de entre eixos e 1,88m de altura tendo quase as mesmas dimensões da geração C8 anterior (a atual e conhecida como C9). O porta malas tem 503 litros de capacidade e pode dobrar os bancos para um espaço de 1.534 litros.

Novo A6 Avant: motor 2.0, versões diesel e até V6 híbrido leve (Audi Divulgação)

Por dentro a identidade moderna se alinha aos conhecidos Q6 E-Tron que já está no Brasil. Multimídia de 14,5”, tela do motorista com o painel de 12,9” e terceira tela opcional de 10,9”.

Novo A6 Avant: motor 2.0, versões diesel e até V6 híbrido leve (Audi Divulgação)

A nova geração do A6 promete ser 30% mais silenciosa com novos materiais combinados no uso interno. Há um teto de vidro panorâmico chamado de “cortina digital” e toda a conectividade de série além de suspensão pneumática opcional.

‌



Novo A6 Avant: motor 2.0, versões diesel e até V6 híbrido leve (Audi Divulgação)

O motor é um 2.0 TFSI de 201cv e 34kgfm de torque mas é apenas tração dianteira sem sistema Quattro. Também está disponível o 2.0 turbodiesel com sistema híbrido leve e 201cv mas com 40kgfm de torque e este sim disponível com opção de tração integral Quattro.

Além da opção diesel quem desejar mais performance pode optar pelo motor V6 3,0 litros e sistema híbrido leve de 362cv e 55kgfm de torque que leva 4,7s para alcançar 100km/h e tem velocidade máxima limitada a R$ 250 km/h.

‌



Novo A6 Avant: motor 2.0, versões diesel e até V6 híbrido leve (Audi Divulgação)

“Com o A6, agora estamos renovando um modelo importante”, disse Gernot Döllner, CEO da Audi que incluiu: “Estamos escrevendo o próximo capítulo na história da Avant. O novo A6 une um design elegante e dinâmico com aerodinâmica excepcional. Além disso uma alta performance de direção e suspensão de alto nível combinando esportividade com alto nível de conforto fazendo a viagem a bordo do A6 uma experiência de primeira classe”, completou.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.