Teaser mostra novo Audi A6 Avant que será lançado dia 04/03

A Audi divulgou um teaser bem completo sobre a nova A6 Avant que estreia nova plataforma e novos motores na Europa em breve. Além do teaser, vários vídeos circulam na internet mostrando que a nova geração tem semelhanças com o já mostrado A5.

Audi A6 2025: reprodução KondorCars

O Audi A6 será a primeira versão a ser lançada depois do A5 mantendo é claro sua silhueta de perua com lanternas em LED posicionadas na traseira. O KondorCars do Youtube coneguiu um vídeo bem curto mostrando detalhes do carro por inteiro.

Audi A6 2025: reprodução KondorCars

O vídeo mostra o novo Audi A6 Quattro com o pacote S-Line com para-choques esportivos, rodas maiores e emblemas na cor preta. A dianteira traz a identidade atual dos carros da Audi de forma integrada e com logotipo 2D.

Audi A6 2025: reprodução KondorCars

A perua alemã deve ser mais um produto da nova plataforma PPC que significa Premium Platform Combustion ou plataforma premium a combustão, variante da PPE elétrica usada no Q6 E-Tron. Informações de bastidores indicam que o novo Audi A6 terá sim versões a gasolina e até mesmo diesel combinados com sistema híbrido leve. A perua RS6 deverá trazer motor V8 combinado com sistema elétrico híbrido plugin com cerca de 725cv.

Audi A6 2025: reprodução KondorCars

“Com o A6, agora estamos renovando modelo importante”, disse Gernot Döllner, CEO da Audi que incluiu: “Estamos escrevendo o próximo capítulo na história da Avant. O novo A6 une um design elegante e dinâmico com aerodinâmica excepcional. Além disso uma alta performance de direção e suspensão de alto nível combinando esportividade com alto nível de conforto fazendo a viagem a bordo do A6 uma experiência de primeira classe”, completou.

Na próxima semana, dia 04 de março, a Audi A6 Avant será revelada na Europa. A expectativa é de seja mais uma concorrente para o BMW Série 5 Touring e também Mercedes Classe E Estate.

