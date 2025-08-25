Novo Jetta GLI chega em outubro: veja o que muda Sedã esportivo muda visual e fica mais equipado: preço ficará acima dos R$ 250 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/08/2025 - 12h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 12h00 ) twitter

Sedã esportivo retorna com motor 2.0 TSI recalibrado Marcos Camargo Jr

A Volkswagen anunciou a volta do Jetta GLI que estará à venda em outubro na rede de concessionários. Importado do México, o sedã receberá diversas atualizações em tecnologia mas também no visual mantendo o tradicional motor 2.0 TSI.

Mas o que muda em relação ao lote anterior do Jetta GLI que era vendido por R$ 250 mil na rede de concessionários?

Visualmente, o Volkswagen Jetta GLI passa a contar com a nova assinatura noturna da marca, pinças e para-choques com detalhes em vermelho, nova assinatura das lanternas traseiras agora interligadas, escapamento duplo, logo da versão e teto solar panorâmico.

Por dentro, o sedã ganhou nova multimídia VW Play Connect com 10,2 polegadas, que ficou disposta no painel como no Tera, bancos elétricos com climatização, bem como acabamento em tons em vermelho independente da cor de carroceria. Falando nisso o Jetta estará disponível nas cores branco Puro, preto Mystic, cinza Platinum e vermelho Kings, cinza Glacial ou azul Pacifico.

Portal N10

O Jetta GLI chega em versão única e sem opcionais. Sob o capô, o Jetta GLI vem equipado com motor 350 TSI 2.0 turbo, que entrega 231 cv, que faz de zero a 100 km/h em apenas 6.6 segundos. A velocidade máxima é de 249km/h.

Novos sistemas de segurança do Jetta GLI

Em relação aos sistemas de segurança, o Jetta GLI conta com Travel Assist, que mantém a distância do carro da frente e permanece na faixa, assistente traseiro de saída de faixa, detector de ponto cego, lane assist, que mantém o carro na faixa, entre outros.

Volkswagen Jetta GLI 2026 chega em outubro com 231 cv Portal N10

O preço não foi revelado mas certamente ficará acima dos R$ 250 mil que era o valor de tabela praticado antes do término do lote anterior.

