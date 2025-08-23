VW Jetta GLI e Golf GTI chegam ao Brasil; marca ainda não revelou o preço
Dupla retorna ao Brasil com motor 2.0 TSI em diferentes versões e propostas distintas
A Volkswagen apresentou as versões esportivas Jetta GLI e Golf GTI. Todavia, a marca não revelou os preços dos modelos, sendo que o hatch começa ser vendido no início de setembro e o sedã em outubro.
Ambos têm desenho e acabamento esportivos e exclusivos, além de motor 2.0 turbo. Os dois modelos fazem parte das volta das configurações esportivas que começaram com o Nivus GTS no começo deste ano.
Jetta GLI
Visualmente, o Volkswagen Jetta GLI passa a contar com a nova assinatura noturna da marca, pinças e para-choques com detalhes em vermelho, nova assinatura das lanternas traseiras, escapamento duplo, logo da versão e teto solar panorâmico.
Por dentro, o sedã ganhou novo VW Play Connect, que ficou disposto no painel como no Tera, bancos elétricos com climatização, bem como acabamento em tons em vermelho.
Sob o capô, o Jetta GLI vem equipado com motor 350 TSI 2.0 turbo, que entrega 231 cv, que faz de zero a 100 km/h em apenas 6.6 segundos.
Em relação aos sistemas de segurança, o Jetta GLI conta com Travel Assist, um pacote ADAS atualizado que mantém a distância do carro da frente e permanece na faixa, assistente traseiro de saída de faixa, detector de ponto cego, lane assist, que mantém o carro na faixa, entre outros.
Golf GTI
Já o Volkswagen Golf GTI também ganhou acabamento exclusivo com novo para-choque, faróis de milhão no formato de colmeia, logo iluminado, duplo escapamento, spoiler esportivo, rodas de 18 polegadas Jerez, pinças na cor vermelha. O carro já havia sido mostrado pela Volkswagen em várias ocasiões mas só agora foi lançado pela marca.
Por dentro, traz bancos esportivos com dois tons de couro e detalhes em vermelho, botão start stop pulsante, launch control no painel digital, multimídia de 12,9 polegadas com conexão com smartphones, entre outros acabamentos esportivos.
O Volkswagen Golf GTI vem equipado com motor 370 TSI 2.0 litros turbo de 265 cv com torque de 370 Nm. O modelo faz de zero a 100 km/h em apenas 6,1 segundos.
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp