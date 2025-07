Novo Kicks não fica de fora e está à venda para PCD com desconto SUV compacto já ganha desconto para o público específico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/07/2025 - 13h00 (Atualizado em 13/07/2025 - 13h00 ) twitter

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

Recém lançado em sua nova geração o Nissan Kicks foi o primeiro SUV 1.0 a superar a barreira psicológica dos R$ 200 mil. Caro, o SUv compacto feito em Resende, porém, tem várias versões mais acessíveis a um preço mais convidativo especialmente para o público PCD.

A Nissan divulgou que o novo Kicks 2026 já teve as vendas liberadas para o público PCD com bônus de fábrica de 8% além da isenção de IPI.

A versão de entrada Sense que tem justamente o foco no público PCD é oferecida por R$ 148,9 mil. A Platinum, top onde linha precificada a R$ 199 mil, sai por R$ 179,9 mil nesta condição.

Em todas as versões que mudam só nos itens de série oferecidos o novo Kicks vem com motor três cilindros HR10 de 120/125cv e 22,4kgfm de torque associado ao câmbio automatizada de dupla embreagem e seis marchas. A versão Sense tem painel digital de 7 polegadas nas versões Sense e Advance, e de 12,3 polegadas na Exclusive e Platinum.

NOVO NISSAN KICKS: mudou tudo! Agora motor 1.0 turbo, dupla embreagem e R$ 200 mil. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.