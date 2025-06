Novo Nissan Kicks 2026: veja principais mudanças, preços e versões SUV compacto tem motor 1.0 turbo de até 125 cv, novo visual e quatro versões com diferentes níveis de equipamentos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/06/2025 - 15h00 (Atualizado em 19/06/2025 - 15h00 ) twitter

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

A Nissan lançou no Brasil essa semana a nova geração do Kicks. O SUV compacto passa a ser produzido sobre a plataforma CMF-B e estreia com motor 1.0 turbo de até 125 cv, transmissão automática de dupla embreagem e preços a partir de R$ 159.990. As vendas começam com valores promocionais durante o período de lançamento. Todas as versões contam com 3 anos de garantia e Nissan Protect.

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

Plataforma, visual e dimensões

Fabricado com base na arquitetura CMF-B High Spec, o novo Kicks tem grade dianteira ampliada, faróis de LED e lanternas traseiras em formato de L. O modelo mede 4,36 metros de comprimento, 1,62 metro de altura, 1,80 metro de largura e 2,65 metros de entre-eixos. A altura livre do solo é de 200 mm e o porta-malas acomoda 470 litros.

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

Motorização e desempenho

‌



O conjunto mecânico é o 1.0 turbo HR10 de três cilindros, o mesmo utilizado no Renault Kardian. Gera até 125 cv de potência e torque de 220 Nm. A transmissão é automática de dupla embreagem com lubrificação a óleo. O tanque de combustível tem 48 litros, com autonomia estimada em até 500 km em uso misto.

Novo Nissan Kicks (Marcos Camargo Jr) Marcos Camargo Jr

Equipamentos internos e conectividade

‌



O interior do novo Kicks traz duas telas unificadas que somam 24,6 polegadas, compatíveis com smartphones. O ar-condicionado tem controle digital com tela própria de 12,3 polegadas. O modelo também oferece sistema de som Bose Personal Plus com 10 alto-falantes, teto solar panorâmico, câmera 360° e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Os bancos seguem o padrão Zero Gravity da marca.

Novo Nissan Kicks 2026 Marcos Camargo Jr 19.05.2025

Itens de segurança e assistentes

‌



Todas as versões contam com o pacote Safety Shield 360, que inclui controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, sistema de frenagem automática, alerta de colisão frontal, monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de frenagem traseira, alerta de atenção ao motorista e faróis com ajuste automático de altura e intensidade.

Novo Nissan Kicks 2026 Marcos Camargo Jr 19.05.2025

Versões, preços e equipamentos

Nissan Kicks Sense — R$ 159.990

A versão de entrada conta com ar-condicionado digital, multimídia de 12,3 polegadas, rodas de liga leve de 17 polegadas, freio eletrônico com auto hold, controle de velocidade e distância (ACC), alerta e assistente de prevenção de mudança de faixa, entre outros.

Novo Nissan Kicks 2026 Marcos Camargo Jr 19.05.2025

Nissan Kicks Advance — R$ 167.990

Além dos equipamentos da configuração de entrada, conta com interior com acabamento em couro, carregador de celular por indução, câmera 360 graus, rack de teto, partida remota, entre outros.

Novo Nissan Kicks 2026 Marcos Camargo Jr 19.05.2025

Nissan Kicks Exclusive — R$ 177.990

Essa opção traz faróis dianteiros com projetores, rodas de liga leve de 19 polegadas, iluminação ambiente, painel de instrumentos de 12,3 polegadas, sensores de estacionamento, entre outros.

Novo Nissan Kicks 2026 Marcos Camargo Jr 19.05.2025

Nissan Kicks Platinum — R$ 199.990

A versão topo de linha conta com teto solar panorâmico, assistente de centralização em faixa, monitoramento de ponto cego, sistema de som Bose, todos os sistemas ADAS, entre outros.

