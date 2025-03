Novo Nissan Kicks recebe nota máxima no Latin NCAP Produção do SUV renovado já começou no Rio de Janeiro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/03/2025 - 09h00 (Atualizado em 20/03/2025 - 09h00 ) twitter

Latin NCAP/Reprodução

A segunda geração do Nissan Kicks será lançada no Brasil em breve e o SUV compacto obteve a nota máxima nos testes de colisão do Latin NCAP. A versão avaliada, produzida no México alcançou 90,32% de proteção para ocupantes adultos e 91,84% para crianças. O modelo testado contava com controle eletrônico de estabilidade, seis airbags e sistemas de condução semiautônoma.

Latin NCAP/Reprodução

Vale lembrar que o Kicks já teve a produção iniciada no Rio de Janeiro mas ainda segue em testes para ajustes finais. O R7-Autos Carros apurou que o lançamento deve ocorrer entre maio e junho segundo concessionários.

Elogios do LATIN NCAP

‌



O SUV da Nissan alcançou além de 5 estrelas notas de destaque para a proteção de motorista e passageiros. O Kicks obteve 75,60% na proteção para pedestres e usuários vulneráveis da estrada e 85,17% nos sistemas de assistência à segurança. Segundo o Latin NCAP, o Kicks apresentou estrutura estável no impacto frontal mas houve ressalvas quanto à ativação do airbag do passageiro, que indicou risco de lesões na cabeça e no pescoço.

Latin NCAP/Reprodução

Nos testes de impacto lateral, uma das portas do veículo se abriu, o que foi destacado pelo órgão. Além disso, a proteção para pedestres foi classificada como fraca. Apesar disso o Kicks obteve a nota máxima no órgão independente de certificação de segurança.

‌



Nova geração do Nissan Kicks tem preço divulgado nos EUA

Vale lembrar ainda que o Kicks mexicano é o mesmo vendido nos Estados Unidos. Porém lá ele usa motor 2.0 aspirado. No Brasil, o Kicks vai usar o motor 1.0 turbo já usado no Renault Kardian.

NOVO KICKS PLAY 2025: nova versão enquanto o Novo Kicks não vem! VEJA O VÍDEO!

