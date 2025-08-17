Novo plugue de carga da Volvo “identifica” carro em segundos Sistema inicia a carga de forma mais rápida e será oferecido até mesmo para proprietários de outras marcas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 17/08/2025 - 13h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rede de eletropostos da Volvo Cars Volvo Cars/Divulgação

A rede de eletropostos da Volvo Cars passa a oferecer no Brasil a tecnologia Autocharge, que permite iniciar a recarga do veículo automaticamente após conectar o plugue, sem necessidade de seleção de carregador ou início manual da sessão. Antes, era preciso confirmar a informações no aplicativo da Volvo antes de iniciar a carga.

Rede de eletropostos da Volvo Cars Volvo Cars/Divulgação

O recurso exige que o cliente faça um cadastro inicial no aplicativo Volvo Car Eletropostos, onde o usuário deve registrar o veículo. Após o procedimento, basta conectar o carro ao carregador rápido (DC) para que a recarga seja ativada.

Rede de eletropostos da Volvo Cars Volvo Cars/Divulgação

Nesta primeira fase, a função está disponível apenas para proprietários de veículos Volvo. A marca confirmou que, em uma segunda etapa, a tecnologia será liberada também para outros carros elétricos de outras marcas. É importante lembrar que a rede Volvo de carregadores é utilizada gratuitamente apenas por proprietários de veículos da marca. Os demais pagam pela carga no sistema do aplicativo.

Rede de eletropostos da Volvo Cars Volvo Cars/Divulgação

Hoje há 50 concessionárias equipadas com eletropostos Volvo e uma rede de carregadores disponíveis em estradas e outros pontos públicos.

‌



10 CURIOSIDADES DO VOLVO C40 elétrico com mais de 400cv e autonomia de 400km: preço e detalhes. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.