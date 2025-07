Após tarifaço, Volvo irá transferir produção do XC60 para os EUA SUV médio terá fábrica transferida da Europa para evitar sobretaxas mantendo preço mais competitivo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/07/2025 - 11h00 (Atualizado em 20/07/2025 - 11h00 ) twitter

Produção do XC60 para os EUA Volvo/Divulgação

A Volvo irá produzir o XC60 nos Estados Unidos a partir do fim de 2026. Vendido em grande volume nos Estados Unidos em versões híbridas leves e híbridas plugin, o SUV médio será feito em Ridgeville, região de Charleston, Carolina do Sul. A decisão foi motivada pelas tarifas criadas na administração Trump sobre carros feitos fora do país.

Neste ano o Volvo XC60 teve 21,9 mil unidades vendidas nos Estados Unidos e o SUV é justamente seu produto mais vendido, seguido pelo XC90. A decisão de mudar a produção foi revelada pelo site Automotive News e foi motivada apenas pela decisão da administração de Donald Trump mas também ajuda a conter a baixa produtividade da unidade de Ridgeville, que operou com apenas 13% da sua capacidade instalada ao longo de 2024.

Produção do XC60 para os EUA Volvo/Divulgação

Recentemente o Volvo XC60 recebeu novidades como uma nova grade, rodas, multimídia e sistemas digitais aprimorados. Nos Estados Unidos a motorização PHEV é a mesma disponível no Brasil (2.0 turbo e um motor elétrico adicional com baterias de 18,8khw) com 462cv e 72kgfm de torque mas também é vendido com motor 2.0 turbo apenas com sistema híbrido leve.

