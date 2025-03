Novo Porsche Taycan estreia em 10 versões a partir de R$ 820 mil Esportivo será vendido em dez versões e faz de zero a 100 km/h em apenas 2,2 segundos na versão Turbo GT Weissach Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/03/2025 - 18h51 (Atualizado em 07/03/2025 - 18h54 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 07.03.2025

A nova geração do Porsche Taycan chega ao Brasil em dez versões com preço inicial de R$ 820 mil. Além disso, o modelo elétrico terá potência entre 408 cv e 1.034 cv, permitindo o bólido fazer de zero a 100 km/h em apenas 2,2 segundos na versão Turbo GT Weissach que custa R$ 1,5 milhão. Veja potência e preço de cada configuração.

Em relação ao desenho, o novo Porsche Taycan ganhou mudanças no visual, assim como a opção turbo recebeu um design diferente. Mudam faróis, pára-choques e para lama dianteiro. Ademais, os modelos contam com uma lista de equipamentos extensa e permitem uma série de configurações, bem como são equipadas com Porsche Driver Experience.

Sobre a potência, embora a Turbo GT Pacote Weissach tenha 1.034 cv é possível aumentar para 1.108 cv com pacote Attack Mode.

Versões, motores e preços

Taycan - R$ 820.000 - essa configuração de entrada tem 408 cv, mas com pacote Performance Battery Plus chega aos 420 cv. O torque pode ser de 410 Nm ou 420 Nm. Já a autonomia é de 393 km e a velocidade máxima é de 230 km/h, sendo o zero a 100 km/h em apenas 4,8 segundos.

Taycan 4 - R$ 850.000 - Essa versão tem potência de 408 cv e 585 Nm de torque, fazendo de zero a 100 km/h em apenas 3,7 segundos e atingindo a velocidade máxima de 250 km/h. A autonomia é de 415 km.

Taycan 4S - R$ 875.000 - A versão tem 598 cv e 710 Nm de torque, o que permite sair da inércia e chegar aos 100 km/h em apenas 3,3 segundos. A velocidade máxima é de 250 km/h e a autonomia é de 428 km.

Taycan 4 Cross Turismo - R$ 920.000 - Essa versão tem potência de 435 cv e 610 Nm de torque, além de poder rodar até 415 km com uma carga na bateria. A velocidade máxima é de 220 km/h e o zero a 100 km/h é feito em 4,7 segundos.

Taycan 4S Cross Turismo - R$ 935.000 - Com potência de 598 cv e 710 Nm de torque, essa configuração chega aos 100 km/h em apenas 3,8 segundos atingindo a máxima de 240 km/h. A autonomia é de 415 km.

Taycan GTS - R$ 1.010.000 - A opção é a primeira que supera o milhão de reais, além de ter 700 cv e 790 Nm de torque. O zero a 100 km/h é feito em 3,3 segundos e a máxima é de 250 km/h. A autonomia é de 428 km.

Taycan Turbo Cross - R$ 1.225.000 - Essa versão tem potência de 884 cv e 890 Nm de torque, fazendo de zero a 100 km/h em apenas 2,8 segundos e atingindo a máxima de 250 km/h. A autonomia é de 415 km.

Taycan Turbo - R$ 1.175.000 - Com potência de 884 cv e 890 Nm de torque, essa versão chega aos 100 km/h em apenas 2,7 segundos e atinge a máxima de 260 km/h. A autonomia é de 415 km.

Taycan Turbo S - R$ 1.435.000 - Essa versão tem 952 cv e 1.110 Nm de torque, chegando aos 100 km/h em apenas 2,4 segundos e atingindo a máxima de 260 km/h. A autonomia é de 425 km.

Taycan Turbo GT Pacote Weissach - R$ 1.535.00 - Essa é a única versão com 1.034 cv e 1.240 Nm de torque, o que permite fazer de zero a 100 km/h em apenas 2,2 segundos e atingindo a máxima de 305 km/h. A autonomia é de 442 km.

