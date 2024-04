Novo Toyota Land Cruiser 250 estreia no Japão sem motor híbrido Nova geração chega com motor 2,7 litros a gasolina ou 2,8 litros turbodiesel com tração integral

Novo Toyota Land Cruiser 250 estreia no Japão sem motor híbrido (Toyota/Divulgação)

O futuro da mobilidade aponta cada vez mais lata múltiplas fontes de energia e eletrificação cada vez mais presente. Depois de estrear em vários mercados faltava a Toyota oferecer o novo Land Cruiser 250 na sua terra natal. E trata-se de um “retorno” pois o nome Land Cruiser foi abandonado em 1990 para uso do nome “Prado” e agora volta à nomenclatura original.

Enquanto nos Estados Unidos o Land Cruiser será vendido só com motor híbrido os japoneses poderão escolher o 2,8 turbodiesel ou 2,7 litros a gasolina. A versão diesel tem 201cv e 50kgfm de torque combinado com câmbio automático de oito marchas enquanto o motor a gasolina é 2,7 litros aspirado com 160cv e 24kgfm de torque com câmbio automático de seis marchas.

Nos dois motores a tração é 4x4 automática com diferencial anti-deslizamento Torsen com diferencial traseiro com control eletrônico, modos de condução Multi-Terrain Select system e câmeras externas no sistema Multi-Terrain Monitor.

Os modelos são idênticos às versões apresentadas nos Estados Unidos com seis opções de cores externas e duas internas (preto ou castanho no couro e nos acabamentos. Os preços vão de US$ 33 mil para a versão a gasolina a US$ 50 mil.