Onix Plus 2026 já tem desconto para o público PCD: veja o preço Sedã compacto tem até R$ 30 mil de desconto com bônus de fábrica Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h00 )

A Chevrolet mostrou durante o evento “360” a linha renovada do Onix, tanto para o hatch quanto para o sedã (Plus). Há mudanças visuais, mais equipamentos, novo interior e mudanças mecânicas como a adoção de uma nova correia banhada a óleo para o motor 1.0 aspirado ou turbo Ecotec. E a GM já está oferecendo o sedã com descontos para o público PCD com descontos interessantes.

Assim, o Onix recebe IPI integral, ICMS proporcional e bônus da fábrica nesta condição para o público PCD segundo a apuração do site Mundo do Automóvel para PCD.

Chevrolet Onix Divulgação/Chevrolet

Os descontos incluem até mesmo a versão 1.0 MT aspirada no valor de R$ 17 mil, fazendo o sedã básico chegar por R$ 90,5 mil. Já a versão Premier topo de linha tem desconto generoso de R$ 30 mil e reduz o valor para R$ 107,3 mil.

Confira os preços do Chevrolet Onix Plus 2026 para PCD

‌



1.0 MT

Preço público: R$ 107.740

‌



Preço PCD: R$ 90.522

Desconto: R$ 17.218

‌



1.0 Turbo MT

Preço público: R$ 114.940

Preço PCD: R$ 94.535

Desconto: R$ 20.405

1.0 Turbo AT

Preço público: R$ 120.140

Preço PCD: R$ 93.278

Desconto: R$ 26.862

LT 1.0 Turbo AT

Preço público: R$ 124.740

Preço PCD: R$ 104.605

Desconto: R$ 20.135

LTZ 1.0 Turbo AT

Preço público: R$ 130.940

Preço PCD: R$ 102.290

Desconto: R$ 28.650

Premier 1.0T AT

Preço público: R$ 137.440

Preço PCD: R$ 107.356

Desconto: R$ 30.084

